Минздрав планирует отменить разрешения на народную медицину

Медицина

Министерство здравоохранения инициирует отмену разрешений на занятие народной медициной, как практики, которая не соответствует доказательным методам.

Это предлагается сделать путем внесения изменений в основы законодательства об охране здоровья, рассказал в комментарии Укринформу заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский.

«На сегодняшний день мы начали очистку медицины от не медицины путем внесения изменений в Основы законодательства о здравоохранении. В Основах законодательства о здравоохранении есть статья 74-1, которая говорит, что есть народная медицина, или целительство. Там народная медицина признана, как методы лечения, которые стабильны в народных традициях и не требуют аккредитации. Но никто не знает, какие могут быть те методы, нет ответа, что такое народная медицина. Потому что так называемые народные методы лечения — это не медицина и не наука. Но именно закон позволяет практиковать знахарям, ведьмам и прочее. Нормальные системные изменения без изменений в закон будут невозможны. Мы предложили его рассмотреть и за порядком отправили его в другие министерства и ведомства. Это будет внесено от правительства как законопроект», — сказал Линчевский.

По его словам, Минздрав не намерено запрещать деятельность соответствующих специалистов, которые ранее получали разрешения от ведомства на занятие целительством. Но нужно четко различать, в чем именно заключается медицинская помощь и осознавать последствия обращения к целителям в случае серьезных заболеваний.

«Мы не запрещаем кому-то, например, заваривать травы, также не можем запретить другому человеку пить эту заваренную траву. Но если на основании данного закона выдаются разрешения тем, кто заваривает траву, то это обман людей, а не лечение. Мы в этой ситуации переживаем не за чей-то бизнес или гомеопатический кабинет. А за то, что пациенты, которые видят такие разрешения и понимают, что закон Украины такие практики признает, прибегают к ним и часто теряют не только деньги, но и время. И таким образом только усложняют ситуацию с лечением какого-то заболевания. Минздрав не хочет заниматься подтверждением этих практик», — сказал Линчевский.

Замминистра отмечает, что во врачебной практике то, что не подтверждено научными исследованиями, научными методами, даже при условии применения современных технологий, не может считаться медицинской помощью.

«Вот сейчас у меня лежит заявление на разрешение биоэнергоинформотерапии — диагностики энергетического поля пациента. Вообще непонятно, что будут диагностировать, и хотят, чтобы Минздрав дал на это разрешение. Это не наука, это обман. Нет никакого биоэнергоинформполя. Любой научный работник скажет, что это бессмыслица, а закон Украины это признает. И требует от центрального органа исполнительной власти выдавать разрешение на занятие этой чепухой», — говорит Линчевский.

По словам замминистра, вернуть доверие пациентов к врачам можно повышением качества медицинской помощи. Соответственно не в последнюю очередь это зависит от качества подготовки будущих врачей, а также от того, насколько успешными в учебе являются абитуриенты, которые поступают в медицинские вузы.

«Мы начали системные изменения и в медицинском образовании. Мы хотим сделать врача сильным, чтобы у пациента не было потребности искать еще что-то. Довольный системой пациент не будет искать помощи в потустороннем мире. Нужно лучше учить врачей, поддерживать мотивируемых. Сейчас абитуриентов будут отбирать по критерию 150 баллов (требование к сертификатам ВНО при поступлении в медицинский вуз – ред.), мы научим их и с помощью экзаменов отсеем тех, кто не должен быть врачом. Также Минздрав внедрит профессиональное лицензирование. Врач должен получить лицензию, он должен отвечать за свои действия и заслужить эту лицензию. И его работа должна быть соответственно оплачена. Тогда пациенты увидят, что лучше обращаться к лицензированным врачам, и будут в таких врачах заинтересованы», — сказал заместитель министра.

Как известно, в январе 2018 года Министерство здравоохранения выступило с инициативой отменить специальное разрешение на занятие народной медициной (целительством) путем отмены статьи 74-1 Основы законодательства Украины о здравоохранении, в котором предусматривается порядок выдачи указанного разрешения. Соответствующие изменения в закон вынесены на общественное обсуждение на сайте ведомства.


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