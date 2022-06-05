Стефанчук во время визита во Францию планирует лично поговорить с Макроном

Также глава ВРУ выступит в Европейском парламенте.

Стефанчук во время визита во Францию планирует лично поговорить с Макроном
© Офис президента

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, находящийся сейчас с официальным визитом во Франции, выступит в Европейском парламенте и, возможно, встретится с президентом Франции Эмануэлем Макроном.

«В первую очередь, во Франции я буду работать по парламентской линии…. Прорабатывается возможная встреча с президентом Макроном, если позволит график», - рассказал Стефанчук в эфире национального телемарафона в воскресенье.

По словам спикера, кроме Парижа, он посетит Страсбург и выступит в Европейском парламенте.

«У меня будет встреча с руководством Европейского парламента и выступление в Европейском парламенте и встречи с главными политическими группами Европарламента, чтобы на этом финальном этапе заручиться их поддержкой», - добавил он.

Он также не исключил встреч с руководителями других институтов Европейского Союза.

После Франции Стефанчук планирует посетить Нидерланды, Бельгию и Австрию в рамках официальной поездки в те страны, которые считаются скептиками европейской интеграции Украины.

"Наш штаб, который занимается продвижением Украины в направлении европейской интеграции, расписал те страны, в которых должна осуществляться соответствующая дипломатия", - добавил глава парламента и отметил, что главная задача во время этих визитов - убедить данные страны в необходимости интеграции Украины в Европейский Союз..


Ирина Знась, ZN.ua





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