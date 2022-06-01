Канада планирует декриминализировать МДМА, кокаин, метамфетамин и опиоиды

Процесс декриминализации веществ продлится три года до 31 января 2026 года, информирует ZN.ua.

Канада планирует декриминализировать МДМА, кокаин, метамфетамин и опиоиды

Канада (провинция Британская Колумбия) объявила, что собирается декриминализировать небольшие количества таких психоактивных веществ как кокаин, MДMA, метамфетамин и опиоиды. Декриминализация будет проходить в рамках судебного процесса, который продлится три года, сообщает BBC.

Вещества останутся незаконными, однако при обнаружении у лица небольшого количества вещества (общая масса 2,5 г) его не будут арестовывать, предъявлять обвинения или изымать наркотики. Вместо этого человека будут направляться в медицинское учреждение и предложить соответствующие социальные услуги.

В провинции Британская Колумбия распространено употребление опиоидов. С 2016 года было зафиксировано более 9400 смертей из-за незаконных веществ – и большинство из них можно отнести к опиоидам. Печальный рекорд в 2224 смертей был зафиксирован в 2021 году.

Трехлетний судебный процесс начнется 31 января 2023 и продлится до 31 января 2026 года.

Часть экспертов по снижению вреда, которые уже давно призывают изменить подходы к наркотикам и заботиться о здоровье пользователей, одобряют этот шаг. Но есть и критики, которые говорят, что это решение недостаточно эффективно. В частности, высказываются мнения, что 2,5 грамма – это мизерное количество, чтобы ждать так долго.


Антон Герасименко, ZN.ua

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