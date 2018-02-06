На Мальдивах объявили чрезвычайное положение
Президент Мальдивских Островов Абдулла Ямин объявил чрезвычайное положение в стране.
Об этом сообщает AFP. «Президент Мальдивских Островов объявляет чрезвычайное положение: официально», — говорится в сообщении.
По данным CGTN чрезвычайное положение вводится на 15 дней. Напомним, на Мальдивах 4 февраля военные окружили здание парламента и арестовали двух оппозиционных депутатов на фоне углубления кризиса через отказ президента Абдуллы Ямина освободить политзаключенных. Действующего президента обвиняют в коррупции, злоупотреблении властью и нарушениях прав людей.
Он обвинения отрицает. Ямину грозит импичмент и голоса арестованных депутатов существенно влияют на это решение, поскольку вместе с ними оппозиция получает большинство голосов. Верховный суд постановил вернуть депутатам мандаты, однако сегодня двух из них арестовали.
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