На Мальдивах объявили чрезвычайное положение

Президент Мальдивских Островов Абдулла Ямин объявил чрезвычайное положение в стране.

Об этом сообщает AFP. «Президент Мальдивских Островов объявляет чрезвычайное положение: официально», — говорится в сообщении.

По данным CGTN чрезвычайное положение вводится на 15 дней. Напомним, на Мальдивах 4 февраля военные окружили здание парламента и арестовали двух оппозиционных депутатов на фоне углубления кризиса через отказ президента Абдуллы Ямина освободить политзаключенных. Действующего президента обвиняют в коррупции, злоупотреблении властью и нарушениях прав людей.

Он обвинения отрицает. Ямину грозит импичмент и голоса арестованных депутатов существенно влияют на это решение, поскольку вместе с ними оппозиция получает большинство голосов. Верховный суд постановил вернуть депутатам мандаты, однако сегодня двух из них арестовали.