На Мальдивах объявили чрезвычайное положение

maldivyi

Президент Мальдивских Островов Абдулла Ямин объявил чрезвычайное положение в стране.

Об этом сообщает AFP. «Президент Мальдивских Островов объявляет чрезвычайное положение: официально», — говорится в сообщении.

По данным CGTN чрезвычайное положение вводится на 15 дней. Напомним, на Мальдивах 4 февраля военные окружили здание парламента и арестовали двух оппозиционных депутатов на фоне углубления кризиса через отказ президента Абдуллы Ямина освободить политзаключенных. Действующего президента обвиняют в коррупции, злоупотреблении властью и нарушениях прав людей.

Он обвинения отрицает. Ямину грозит импичмент и голоса арестованных депутатов существенно влияют на это решение, поскольку вместе с ними оппозиция получает большинство голосов. Верховный суд постановил вернуть депутатам мандаты, однако сегодня двух из них арестовали.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Пономарев назвал главную проблему "кремлевского списка" СШАПономарев назвал главную проблему "кремлевского списка" США
В Кабмине обеспокоились, что субсидии получает каждая вторая украинская семьяВ Кабмине обеспокоились, что субсидии получает каждая вторая украинская семья
Луценко признал отдых на СейшелахЛуценко признал отдых на Сейшелах
Парубий поручил подготовить ответ на польский закон о запрете "бандеризма"Парубий поручил подготовить ответ на польский закон о запрете "бандеризма"
Путинская РоSSия завершила цикл подготовки к большой войне – Валентин БадракПутинская РоSSия завершила цикл подготовки к большой войне – Валентин Бадрак
Блок рекламы


Похожие новости
На Мальдивах арестовали экс-президентаНа Мальдивах арестовали экс-президента
На Мальдивах оппозиция требует импичмента президента, армия окружила парламентНа Мальдивах оппозиция требует импичмента президента, армия окружила парламент
Появились подробности отдыха Порошенко на МальдивахПоявились подробности отдыха Порошенко на Мальдивах
Турция в шестой раз после попытки переворота продлила чрезвычайное положениеТурция в шестой раз после попытки переворота продлила чрезвычайное положение
В Нидерландах объявили высший уровень чрезвычайного положения из-за непогодыВ Нидерландах объявили высший уровень чрезвычайного положения из-за непогоды
Порошенко провел каникулы на МальдивахПорошенко провел каникулы на Мальдивах
В США объявили об окончании миграционной программы для сальвадорцевВ США объявили об окончании миграционной программы для сальвадорцев
Чрезвычайное положение в Египте продлили ещё на три месяцаЧрезвычайное положение в Египте продлили ещё на три месяца
Лидеру запорожской "Самопомощи" объявили о подозрении в присвоении 87 млн гривенЛидеру запорожской "Самопомощи" объявили о подозрении в присвоении 87 млн гривен
В суде над Насировым зачитали 30 страниц обвинения из 774 и объявили перерыв на полтора месяцаВ суде над Насировым зачитали 30 страниц обвинения из 774 и объявили перерыв на полтора месяца
Последние новости
Подгружаем последние новости