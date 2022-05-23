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2022-05-23
Оккупация Херсона: месторасположение оккупантов в городе показали на детальной карте
Херсонские активисты создали карту с указанием расположения роSSийских оккупантов, что поможет местным жителям более безопасно передвигаться по городу.
Карта показывает блокпосты захватчиков и другие места их дислокации, информирует
Указанные на карте блокпосты разделили на три категории. Постоянные блокпосты обозначили красным цветом; непостоянные – зеленым; те, что бывают непостоянно, но часто – желтым.
Также на карте обозначены места проживания роSSийских военнослужащих, размещения военной техники и возможные места содержания пленных местных жителей.
Знание этих точек поможет избегать встреч с оккупантами, опасности подрыва на мине или растяжке, которыми они могут окружать захваченные объекты.
Маргарита Лепс, Апостроф