Оккупация Херсона: месторасположение оккупантов в городе показали на детальной карте

Херсонские активисты создали карту с указанием расположения роSSийских оккупантов, что поможет местным жителям более безопасно передвигаться по городу.

Карта показывает блокпосты захватчиков и другие места их дислокации, информирует Апостроф.

Указанные на карте блокпосты разделили на три категории. Постоянные блокпосты обозначили красным цветом; непостоянные – зеленым; те, что бывают непостоянно, но часто – желтым.

Также на карте обозначены места проживания роSSийских военнослужащих, размещения военной техники и возможные места содержания пленных местных жителей.

Знание этих точек поможет избегать встреч с оккупантами, опасности подрыва на мине или растяжке, которыми они могут окружать захваченные объекты.

 


Маргарита Лепс, Апостроф

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