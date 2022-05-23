Оккупация Херсона: месторасположение оккупантов в городе показали на детальной карте

Херсонские активисты создали карту с указанием расположения роSSийских оккупантов, что поможет местным жителям более безопасно передвигаться по городу.

Карта показывает блокпосты захватчиков и другие места их дислокации, информирует Апостроф .

Указанные на карте блокпосты разделили на три категории. Постоянные блокпосты обозначили красным цветом; непостоянные – зеленым; те, что бывают непостоянно, но часто – желтым.

Также на карте обозначены места проживания роSSийских военнослужащих, размещения военной техники и возможные места содержания пленных местных жителей.

Знание этих точек поможет избегать встреч с оккупантами, опасности подрыва на мине или растяжке, которыми они могут окружать захваченные объекты.