Дело об убийстве депутата Миргородского горсовета ушло в суд

Организатором избиения выступил коллега Супруненко по горсовету.

Дело об убийстве депутата Миргородского горсовета ушло в суд
Хачатрян (в центре) с переводчиком

В суд направлено дело членов преступной группировки, которые обвиняются в смертельном избиении 29-летнего депутата Миргородского городского совета 7 созыва от партии "Свобода" Олега Супруненко, сообщатся на сайте Генеральной прокуратуры.

По данным следствия, в начале июля 2017 года "на почве личных неприязненных отношений, возникших из-за разногласий в политических взглядах относительно социально-экономического развития города", участники организованной группы причинили телесные повреждения Супруненко, от которых он скончался.

Организатором этой группировки был депутат Миргородского горсовета Хачатур Хачатрян. Он и двое его подельников арестованы, еще один скрывается.

Действия членов группировки квалифицированы по ч.3 ст.28 ч.2 ст.121 Уголовный кодекс Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение совершенное группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или повлекшее смерть потерпевшего) и им грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на десять лет.

Напомним, депутат из Миргорода Олег Супруненко был жестоко избит 12 июля около 5:00 утра в Миргороде по ул. Ерковской. По данным партии "Свобода", которую он представлял, на депутата горсовета напали неизвестные в масках и нанесли ему тяжелые ранения: серьезные травмы головы и многочисленные переломы, после чего покинули пострадавшего в бессознательном состоянии на обочине.

После этого Супруненко 26 дней находился в реанимации. Он умер 7 августа поле 26 дней борьбы за жизнь.


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