Саакашвили проиграл апелляцию по статусу беженца

Решение Окружного админсуда Киева от 3 января оставлено без изменений.

Фото: Сергей Нужненко

Киевский апелляционный административный суд 5 февраля апелляцию на решение суда первой инстанции, который признал законным отказ Государственной миграционной службы предоставить Михаилу Саакашвили статус беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите (политубежище).

Об этом объявила коллегия судей во главе с Андреем Коротких.

"Суд постановил апелляционные жалобы оставить без удовлетворения", - сказал он.

Коротких заявил, что апелляция защиты экс-президента Грузии и Миграционной службы отклонены, и решение Окружного админсуда Киева от 3 января оставлено без изменений.

Этим решением суд признал законным отказ Миграционной службы предоставить политубежище Саакашвили.

Решение вступило в силу по итогу апелляционного рассмотрения.

Напомним, украинское гражданство Саакашвили было прекращено летом 2017 года. Это было сделано на основании того, что он подал недостоверную информацию при оформлении гражданства.

11 сентября представители Саакашвили подали заявление от его имени о признании лицом, нуждающимся в дополнительной защите. В конце октября Государственная миграционная служба выдала отказ в связи с тем, что заявление подавалось с нарушением пункта 8 части первой статьи 1 (заявление не установленного образца) и части первой статьи 7 (заявление подается лично или через законного представителя) Закона Украины "О беженцах и лицах, нуждающихся в дополнительной или временной защите".

Через несколько дней он снова подал заявление на получение убежища, которое также было отклонено.