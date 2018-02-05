Саакашвили проиграл апелляцию по статусу беженца

Решение Окружного админсуда Киева от 3 января оставлено без изменений.

Саакашвили проиграл апелляцию по статусу беженца
Фото: Сергей Нужненко

Киевский апелляционный административный суд 5 февраля апелляцию на решение суда первой инстанции, который признал законным отказ Государственной миграционной службы предоставить Михаилу Саакашвили статус беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите (политубежище).

Об этом объявила коллегия судей во главе с Андреем Коротких.

"Суд постановил апелляционные жалобы оставить без удовлетворения", - сказал он.

Коротких заявил, что апелляция защиты экс-президента Грузии и Миграционной службы отклонены, и решение Окружного админсуда Киева от 3 января оставлено без изменений.

Этим решением суд признал законным отказ Миграционной службы предоставить политубежище Саакашвили.

Решение вступило в силу по итогу апелляционного рассмотрения.

Напомним, украинское гражданство Саакашвили было прекращено летом 2017 года. Это было сделано на основании того, что он подал недостоверную информацию при оформлении гражданства.

11 сентября представители Саакашвили подали заявление от его имени о признании лицом, нуждающимся в дополнительной защите. В конце октября Государственная миграционная служба выдала отказ в связи с тем, что заявление подавалось с нарушением пункта 8 части первой статьи 1 (заявление не установленного образца) и части первой статьи 7 (заявление подается лично или через законного представителя) Закона Украины "О беженцах и лицах, нуждающихся в дополнительной или временной защите".

Через несколько дней он снова подал заявление на получение убежища, которое также было отклонено.

3 января 2018 года Окружной административный суд Киева признал законным отказ Государственной миграционной службы предоставить Саакашвили статус беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Кабмине обеспокоились, что субсидии получает каждая вторая украинская семьяВ Кабмине обеспокоились, что субсидии получает каждая вторая украинская семья
Пономарев назвал главную проблему "кремлевского списка" СШАПономарев назвал главную проблему "кремлевского списка" США
Парубий поручил подготовить ответ на польский закон о запрете "бандеризма"Парубий поручил подготовить ответ на польский закон о запрете "бандеризма"
Путинская РоSSия завершила цикл подготовки к большой войне – Валентин БадракПутинская РоSSия завершила цикл подготовки к большой войне – Валентин Бадрак
Луценко признал отдых на СейшелахЛуценко признал отдых на Сейшелах
Блок рекламы


Похожие новости
Саакашвили снова отказали в отводе судей по делу о его статусе в УкраинеСаакашвили снова отказали в отводе судей по делу о его статусе в Украине
Михеил Саакашвили: Пришло время убрать Порошенко с помощью МайданаМихеил Саакашвили: Пришло время убрать Порошенко с помощью Майдана
В Киеве прошел марш Саакашвили за импичмент Порошенко В Киеве прошел марш Саакашвили за импичмент Порошенко
"Отставка Порошенко": В центре Киева проходит митинг в поддержку Саакашвили"Отставка Порошенко": В центре Киева проходит митинг в поддержку Саакашвили
Сторонники Саакашвили собрались в Киеве на антиправительственный маршСторонники Саакашвили собрались в Киеве на антиправительственный марш
Полиция предложила Саакашвили изменить маршрут завтрашнего "Марша"Полиция предложила Саакашвили изменить маршрут завтрашнего "Марша"
Саакашвили вызвали на допрос по делу о расстрелах активистов МайданаСаакашвили вызвали на допрос по делу о расстрелах активистов Майдана
Суд продлил арест соратника Саакашвили Дангадзе до конца мартаСуд продлил арест соратника Саакашвили Дангадзе до конца марта
Верховный Суд отложил иск Саакашвили по гражданству на 16 февраля (обновлено)Верховный Суд отложил иск Саакашвили по гражданству на 16 февраля (обновлено)
Саакашвили возобновит шествия за отставку ПорошенкоСаакашвили возобновит шествия за отставку Порошенко
Последние новости
Подгружаем последние новости