Європарламент ухвалив резолюцію на підтримку надання Україні та Молдові статусу кандидатів

Європейський парламент ухвалив резолюцію, яка підтримує надання Україні та Молдові статусу кандидатів на вступ до Європейського союзу.

“Однозначна та сильна позиція Європарламенту. Сьогодні Єврокомісія має надати статус кандидата Україні та Молдові і той самий шлях для Грузії”, — завила президент Європарламенту Роберта Метсола.

Вона впевнена, що це продемонструє лідерство, рішучість та бачення у контексті війни Росії проти України.

“ЄС залишається надійним партнером і геополітичним гравцем, який заслуговує на довіру”, - додала вона.