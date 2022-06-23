Європарламент ухвалив резолюцію на підтримку надання Україні та Молдові статусу кандидатів

Європарламент ухвалив резолюцію на підтримку надання Україні та Молдові статусу кандидатів
© mjayit.blogspot.com

Європейський парламент ухвалив резолюцію, яка підтримує надання Україні та Молдові статусу кандидатів на вступ до Європейського союзу.

“Однозначна та сильна позиція Європарламенту. Сьогодні Єврокомісія має надати статус кандидата Україні та Молдові і той самий шлях для Грузії”, — завила президент Європарламенту Роберта Метсола.

Вона впевнена, що це продемонструє лідерство, рішучість та бачення у контексті війни Росії проти України.

“ЄС залишається надійним партнером і геополітичним гравцем, який заслуговує на довіру”, - додала вона.

Unequivocal & strong position by @Europarl_EN:
Today #EUCO should grant candidate status to ?? & ?? and same path for ??.

This will show leadership, resolve & vision in context of Russia's war against #Ukraine.
<
?? remains a reliable partner & credible geopolitical actor.

— Roberta Metsola (@EP_President) Jun 23, 2022


Олександр Хребет, ZN.ua





Интересные новости
"Переобуться" Макрону и Шольцу не дадут: Украина одержала важную победу после битвы за Киев"Переобуться" Макрону и Шольцу не дадут: Украина одержала важную победу после битвы за Киев
"Це провал для Лукашенка": генерал Маломуж пояснив, чому Білорусь не вторгнеться в Україну"Це провал для Лукашенка": генерал Маломуж пояснив, чому Білорусь не вторгнеться в Україну
Філатов висловився про Вілкула: "Я, як той, хто з ним 8 років воював..."Філатов висловився про Вілкула: "Я, як той, хто з ним 8 років воював..."
На острові Зміїний прогриміли десятки вибухів – ЗМІНа острові Зміїний прогриміли десятки вибухів – ЗМІ
ЗСУ під Херсоном прорвали першу лінію оборони окупантів: як іде наступЗСУ під Херсоном прорвали першу лінію оборони окупантів: як іде наступ
Блок рекламы


Похожие новости
"Історичний момент": прийнято остаточне рішення щодо статусу України в ЄС, Зеленський відреагував"Історичний момент": прийнято остаточне рішення щодо статусу України в ЄС, Зеленський відреагував
Зеленський заявив про необхідність реформувати модель призову в Україні: за прикладом ІзраїлюЗеленський заявив про необхідність реформувати модель призову в Україні: за прикладом Ізраїлю
Мобілізація в Україні: як офіційно отримати звільненняМобілізація в Україні: як офіційно отримати звільнення
Гинуть сотнями щодня: свіжі дані щодо втрат Росії на війні в УкраїніГинуть сотнями щодня: свіжі дані щодо втрат Росії на війні в Україні
Мобілізація в Україні: чому осіб з «білим» квитком викликають до військкоматівМобілізація в Україні: чому осіб з «білим» квитком викликають до військкоматів
Російські окупанти викрали та вивезли найбільшу в Україні сонячну електростанціюРосійські окупанти викрали та вивезли найбільшу в Україні сонячну електростанцію
The Guardian: В Україні не можна обирати між миром і справедливістю, це лише допоможе КремлюThe Guardian: В Україні не можна обирати між миром і справедливістю, це лише допоможе Кремлю
Жовква розповів, як вдалося переконати скептиків надати Україні статус кандидата на вступ в ЄСЖовква розповів, як вдалося переконати скептиків надати Україні статус кандидата на вступ в ЄС
Росія втратила уже в Україні понад півтори тисячі танківРосія втратила уже в Україні понад півтори тисячі танків
Президенти України та Молдови домовились про взаємопідтримку на шляху євроінтеграціїПрезиденти України та Молдови домовились про взаємопідтримку на шляху євроінтеграції
Последние новости
Подгружаем последние новости