Байден заявив про намір позбавити Афганістан статусу основного союзника США поза НАТО

Американський президент Джо Байден надіслав до Конгресу лист про свій намір позбавити Афганістан статусу основного союзника США поза НАТО. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

«Відповідно до розділу 517 Закону про іноземну допомогу 1961 року з поправками (22 U.S.C. 2321k), я повідомляю про свій намір скасувати визначення Афганістану основним союзником поза НАТО», - йдеться у листі.

США надали Афганістану статус основного союзника поза НАТО у 2012 році. Це стало основою для підтримки оборонних і економічних відносин між двома країнами.