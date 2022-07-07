Байден заявив про намір позбавити Афганістан статусу основного союзника США поза НАТО

Президент США надіслав відповідний лист до Конгресу.

Байден заявив про намір позбавити Афганістан статусу основного союзника США поза НАТО
© Flickr/White House

Американський президент Джо Байден надіслав до Конгресу лист про свій намір позбавити Афганістан статусу основного союзника США поза НАТО. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

«Відповідно до розділу 517 Закону про іноземну допомогу 1961 року з поправками (22 U.S.C. 2321k), я повідомляю про свій намір скасувати визначення Афганістану основним союзником поза НАТО», - йдеться у листі.

США надали Афганістану статус основного союзника поза НАТО у 2012 році. Це стало основою для підтримки оборонних і економічних відносин між двома країнами.

На відміну від союзників США по НАТО, які підписали пакт про спільну оборону, статус союзника поза НАТО не передбачає гарантій взаємного захисту. Зокрема, країна, що має такий статус, має право на отримання кредитів, а також може бути місцем зберігання запасів військових резервів, що належать США.


Анастасія Гурін, ZN.ua





Интересные новости
Литва оригінально відповіла на погрози Росії про захоплення за три дніЛитва оригінально відповіла на погрози Росії про захоплення за три дні
Ворог знову вдарив ракетою по Одещині та бомбардував Зміїний – ситуація від ОК “Південь”Ворог знову вдарив ракетою по Одещині та бомбардував Зміїний – ситуація від ОК “Південь”
У Бєлгороді загинула родина з України: "росія знищує наших людей і на своїй території"У Бєлгороді загинула родина з України: "росія знищує наших людей і на своїй території"
Військової допомоги для України все ще недостатньо — ДаніловВійськової допомоги для України все ще недостатньо — Данілов
Російську журналістку Марію Пономаренко, яка написала правду про Маріуполь, перевезли із СІЗО до психіатричної лікарніРосійську журналістку Марію Пономаренко, яка написала правду про Маріуполь, перевезли із СІЗО до психіатричної лікарні
Блок рекламы


Похожие новости
Американські сенатор Грем та Блументал відвідали Бучу та зустрілися із ЗеленськимАмериканські сенатор Грем та Блументал відвідали Бучу та зустрілися із Зеленським
Шрі-Ланка - банкрут, заявив її прем’єр-міністр. А президент попросив допомоги у РосіїШрі-Ланка - банкрут, заявив її прем’єр-міністр. А президент попросив допомоги у Росії
Делегацію РФ можуть позбавити повноважень у ключовому інституті ОБСЄДелегацію РФ можуть позбавити повноважень у ключовому інституті ОБСЄ
США дотримуються тактики, як за часів Радянського Союзу, коли використовували війну в Афганістані для розвалу СРСР, - політолог Раміс ЮнусСША дотримуються тактики, як за часів Радянського Союзу, коли використовували війну в Афганістані для розвалу СРСР, - політолог Раміс Юнус
Шольц заявив, що вірить у здатність Німеччини побороти енергетичну залежність від РосіїШольц заявив, що вірить у здатність Німеччини побороти енергетичну залежність від Росії
Столтенберг розраховує на швидку ратифікацію вступу Швеції та Фінляндії в НАТО всіма союзникамиСтолтенберг розраховує на швидку ратифікацію вступу Швеції та Фінляндії в НАТО всіма союзниками
Джонсон про підсумки саміту НАТО: "Перевищив усі очікування"Джонсон про підсумки саміту НАТО: "Перевищив усі очікування"
Швеція підтримуватиме політику відкритих дверей НАТО для УкраїниШвеція підтримуватиме політику відкритих дверей НАТО для України
Байден має намір пом'якшити обмеження на імпорт товарів із Китаю для стримування інфляції – The Wall Street Journal.Байден має намір пом'якшити обмеження на імпорт товарів із Китаю для стримування інфляції – The Wall Street Journal.
Фінляндія та Швеція завершили переговори про вступ до НАТОФінляндія та Швеція завершили переговори про вступ до НАТО
Последние новости
Подгружаем последние новости