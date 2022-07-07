Байден заявив про намір позбавити Афганістан статусу основного союзника США поза НАТО
Президент США надіслав відповідний лист до Конгресу.
Американський президент Джо Байден надіслав до Конгресу лист про свій намір позбавити Афганістан статусу основного союзника США поза НАТО. Про це
«Відповідно до розділу 517 Закону про іноземну допомогу 1961 року з поправками (22 U.S.C. 2321k), я повідомляю про свій намір скасувати визначення Афганістану основним союзником поза НАТО», - йдеться у листі.
США надали Афганістану статус основного союзника поза НАТО у 2012 році. Це стало основою для підтримки оборонних і економічних відносин між двома країнами.
На відміну від союзників США по НАТО, які підписали пакт про спільну оборону, статус союзника поза НАТО не передбачає гарантій взаємного захисту. Зокрема, країна, що має такий статус, має право на отримання кредитів, а також може бути місцем зберігання запасів військових резервів, що належать США.