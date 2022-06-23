"Історичний момент": прийнято остаточне рішення щодо статусу України в ЄС, Зеленський відреагував

Европарламент, Евросоюз

Україна офіційно отримала статус кандидата в Європейський союз.

Про історичне рішення повідомив у своєму Твіттері глава Євроради Шарль Мішель. Відповідний пост він опублікував українською мовою.

"Схвалено! Європейська Рада щойно прийняла рішення про надання статусу кандидата в ЄС Україні та Молдові. Історичний момент! Сьогодні-віховий крок на вашому шляху до ЄС. Вітаю Володимира Зеленського, Майю Санду, а також народи України та Молдови. Наше майбутнє-разом!",- написав Шарль Мішель.

На рішення Євроради вже відреагував президент України Володимир Зеленський.

"Щиро вітаю рішення лідерів ЄС надати Україні статус кандидата. Це унікальний та історичний момент у відносинах України та Євросоюзу. Благоадарен Шарлю Мішелю, Урсулі фон дер Ляйєн і лідерам держав Євросоюзу за підтримку. Майбутнє України-в ЄС", - написав глава держави в Твіттер.


Дарья Волкова, politeka.net





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