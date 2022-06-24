Ситуація була дуже крихкою: Кулеба розповів, хто зіграв важливу роль в отриманні Україною статусу кандидата в ЄС

Дмитро Кулеба

Міністр розкрив закулісні подробиці прийняття рішення про статус України в Євросоюзі.

Дуже важливу роль в отриманні Україною статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу зіграв президент Франції Еммануель Макрон. Про це заявив Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі Всеукраїнського телемарафону.

За його словами, давно було відомо, які країни ЄС були налаштовані скептично щодо України. Однак, важливу роль в їх переконанні зіграв саме Макрон.

Дмитро Кулеба

"Список скептиків був відомий давно. Це і Нідерланди, І Данія, Швеція, Португалія – всі вони мали певне бачення. Німеччина була в цьому таборі. Дуже важливу роль зіграв президент Франції Еммануель Макрон, і я зверну увагу, що саме під час головування Франції, це рішення прийнято. Це була принципова позиція зробити це саме зараз", - сказав Кулеба.

За його словами, переломним моментом став візит Еммануеля Макрона, а також лідерів Німеччини, Італії та Румунії до Києва 16 червня. До цього, як зазначив Дмитро Кулеба, ситуація була дуже крихкою.

Україна, Євросоюз


Галина Струс, politeka.net





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