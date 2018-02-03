В Ковеле появилась патрульная полиция

Патрульные работают уже в 34-х городах Украины.

Фото: facebook.com/lutskpolice Фото: facebook.com/lutskpolice Фото: facebook.com/lutskpolice Фото: facebook.com/lutskpolice Фото: facebook.com/lutskpolice Фото: facebook.com/lutskpolice Фото: facebook.com/lutskpolice

В субботу, 3 февраля, состоялся запуск патрульной полиции в Ковеле (Волынская область). Подразделение из 80 человек возглавил Тарас Михалко, ранее работавший старшим инспектором по особым поручениям УПП в Волынской области.

Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции.

В церемонии запуска нового подразделения приняли участие замглавы Национальной полиции Александр Фацевич, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белощицкий, начальник ГУ Национальной полиции в Волынской области Петр Шпига.

"Каждую смену на службу будут заступать 5-6 экипажей патрульной полиции. Главные их функции - предотвращение уличной преступности, наблюдение за безопасностью дорожного движения, реагирование на вызовы по линии 102. Ковель - непростой город, где много транспортных средств, неподалеку граница. Уже есть немало сообщений, каким местам необходимо уделять повышенное внимание. И мы готовы наводить здесь порядок", - заявил Михалко.

Офис патрульной полиции Ковеля находится на улице Независимости, 156.

Ковель стал 34-м городом Украины, где начали работать патрульные полицейские.