В Ковеле появилась патрульная полиция

Патрульные работают уже в 34-х городах Украины.

Фото: facebook.com/lutskpolice
Фото: facebook.com/lutskpolice
Фото: facebook.com/lutskpolice
Фото: facebook.com/lutskpolice
Фото: facebook.com/lutskpolice
Фото: facebook.com/lutskpolice
Фото: facebook.com/lutskpolice

В субботу, 3 февраля, состоялся запуск патрульной полиции в Ковеле (Волынская область). Подразделение из 80 человек возглавил Тарас Михалко, ранее работавший старшим инспектором по особым поручениям УПП в Волынской области.

Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции.

В церемонии запуска нового подразделения приняли участие замглавы Национальной полиции Александр Фацевич, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белощицкий, начальник ГУ Национальной полиции в Волынской области Петр Шпига.

"Каждую смену на службу будут заступать 5-6 экипажей патрульной полиции. Главные их функции - предотвращение уличной преступности, наблюдение за безопасностью дорожного движения, реагирование на вызовы по линии 102. Ковель - непростой город, где много транспортных средств, неподалеку граница. Уже есть немало сообщений, каким местам необходимо уделять повышенное внимание. И мы готовы наводить здесь порядок", - заявил Михалко.

Офис патрульной полиции Ковеля находится на улице Независимости, 156.

Ковель стал 34-м городом Украины, где начали работать патрульные полицейские.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Парубий поручил подготовить ответ на польский закон о запрете "бандеризма"Парубий поручил подготовить ответ на польский закон о запрете "бандеризма"
Бывшие участники АТО ограбили судью в Черновицкой областиБывшие участники АТО ограбили судью в Черновицкой области
Луценко признал отдых на СейшелахЛуценко признал отдых на Сейшелах
В Сумской области на охоте застрелили заместителя главы районной администрацииВ Сумской области на охоте застрелили заместителя главы районной администрации
Санкции США подтолкнут Путина к двум вариантам действий относительно Украины, - роSSийский политологСанкции США подтолкнут Путина к двум вариантам действий относительно Украины, - роSSийский политолог
Блок рекламы


Похожие новости
Полиция решила возродить УБОППолиция решила возродить УБОП
Полиция предложила Саакашвили изменить маршрут завтрашнего "Марша"Полиция предложила Саакашвили изменить маршрут завтрашнего "Марша"
В Иране полиция задержала 29 противниц хиджабовВ Иране полиция задержала 29 противниц хиджабов
Полиция установила убийц пятидесятников в СлавянскеПолиция установила убийц пятидесятников в Славянске
Полиция вручила Шабунину обвинительный актПолиция вручила Шабунину обвинительный акт
Чиновников сферы образования разоблачили на растрате миллионных средств в Киеве – НацполицияЧиновников сферы образования разоблачили на растрате миллионных средств в Киеве – Нацполиция
В Судане полиция использовала слезоточивый газ и дубинки в отношении протестующих против роста стоимости жизниВ Судане полиция использовала слезоточивый газ и дубинки в отношении протестующих против роста стоимости жизни
Полиция Киева усилила охрану правительственного кварталаПолиция Киева усилила охрану правительственного квартала
Протесты в Афинах: Полиция применила слезоточивый газ против митингующих Протесты в Афинах: Полиция применила слезоточивый газ против митингующих
Нацполиция хочет ужесточить наказание для педофиловНацполиция хочет ужесточить наказание для педофилов
Последние новости
Подгружаем последние новости