Делегация Украины заявила про "институциональные недостатки" Совбеза ООН

Реформирование Совета Безопасности ООН является крайне насущным в течение последнего времени и требует, прежде всего, изменения процедуры применения права вето.

На этом акцентируется внимание в заявлении делегации Украины на межправительственных переговорах относительно реформирования ООН , текст которого Укринформ получил в свое распоряжение.

«Во время переговоров особое внимание следует уделить таким вопросам, как право вето и рабочие методы Совета Безопасности», — подчеркнули в украинской миссии во время заседания в Нью-Йорке.

При этом отмечается, что во время членства в СБ ООН в течение последних двух лет Украина, как и все члены Совета, стали свидетелями наличия «институционных недостатков» Совбеза. «Как страна, которая испытала на себе нападение со стороны своего соседа, мы также ощущаем непосредственные последствия внутренних недостатков Совета», — отметил представитель Украины.

Следовательно, право вето значит, «что только одна делегация может сделать Совет полностью парализованным в ситуациях, когда действия Совбеза являются чрезвычайно необходимыми». Как подчеркнули в украинской делегации, в последние годы существует слишком много случаев подобных злоупотреблений правом вето.

Кроме того, украинская сторона обратила внимание на другие вызовы, которые стоят перед реформой Совбеза. Один из них — это безрезультатные заявления и предложения и переговоры ради переговоров. «Простая истина заключается в том, что при подобном отношении мы никогда не подойдем даже к переговорам относительно текста, потому что всегда будет какая-то детализация или аспект, или процедурная проблема, которая нуждается в уточнении и согласовании», — подчеркнул представитель Украины.