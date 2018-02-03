Делегация Украины заявила про "институциональные недостатки" Совбеза ООН

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Реформирование Совета Безопасности ООН является крайне насущным в течение последнего времени и требует, прежде всего, изменения процедуры применения права вето.

На этом акцентируется внимание в заявлении делегации Украины на межправительственных переговорах относительно реформирования ООН, текст которого Укринформ получил в свое распоряжение.

«Во время переговоров особое внимание следует уделить таким вопросам, как право вето и рабочие методы Совета Безопасности», — подчеркнули в украинской миссии во время заседания в Нью-Йорке.

При этом отмечается, что во время членства в СБ ООН в течение последних двух лет Украина, как и все члены Совета, стали свидетелями наличия «институционных недостатков» Совбеза. «Как страна, которая испытала на себе нападение со стороны своего соседа, мы также ощущаем непосредственные последствия внутренних недостатков Совета», — отметил представитель Украины.

Следовательно, право вето значит, «что только одна делегация может сделать Совет полностью парализованным в ситуациях, когда действия Совбеза являются чрезвычайно необходимыми». Как подчеркнули в украинской делегации, в последние годы существует слишком много случаев подобных злоупотреблений правом вето.

Кроме того, украинская сторона обратила внимание на другие вызовы, которые стоят перед реформой Совбеза. Один из них — это безрезультатные заявления и предложения и переговоры ради переговоров. «Простая истина заключается в том, что при подобном отношении мы никогда не подойдем даже к переговорам относительно текста, потому что всегда будет какая-то детализация или аспект, или процедурная проблема, которая нуждается в уточнении и согласовании», — подчеркнул представитель Украины.

В этой связи украинская делегация отметила необходимость не затягивать с реформами, выразив надежду на результат уже в нынешнем году. «Невозможность достичь какого-либо прогресса на этом пути приведет к дальнейшему снижению авторитета и актуальности Совета Безопасности и, как следствие, всей Организации», — заявили в Постоянном представительстве Украины при ООН.


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