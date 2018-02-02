Объявленный в розыск экс-зампредправления "Нафтогаза" прибыл в ГПУ для дачи показаний в деле о "вышках Бойко"
Ранее сегодня Луценко предложил Корнийчуку добровольно прийти в Генпрокуратуру.
Объявленный в розыск бывший заместитель председателя правления НАК "Нафтогаз Украина" прибыл в Генеральную прокуратуру для дачи показаний по делу "вышек Бойко".
Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
"Бывший заместитель председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Евгений Корнийчук явился в ГПУ для дачи показаний в производстве по завладению денежными средствами ГАО "Черноморнафтогаз" при осуществлении закупки самоподъемных буровых установок", - написала она в фейсбуке.
Ранее в пятницу на брифинге генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что бывший зампредправления НАК "Нафтогаз Украина" Корнийчук уведомлен о подозрении и объявлен в розыск в рамках расследования дела о вышках Бойко". Он указал, что Корнийчук находится на территории Украины, но скрывается от следствия, а также предложил ему добровольно прийти в Генпрокуратуру.
Всего по состоянию на начало февраля 2018 года в рамках расследования покупки "вышек Бойко" осуждены два человека, одного судят, двое находятся под домашним арестом, шесть объявлены в розыск.
Напомним, в 2011 году госпредприятие "Черноморнефтегаз" приобрело две глубоководные буровые платформы по 400 млн долларов каждая. Сделки были оформлены через посредников, что дало повод заподозрить коррупцию. В 2013 году норвежская фирма Ferncliff сообщила, что в 2012 году продала буровую установку через свою дочернюю фирму напрямую "Нафтогазу" за $220 млн, тогда как в "Нафтогазе" заявляли, что приобрели ее через Рижскую судоверфь за $400 млн.
Юрий Бойко занимал должность министра энергетики в 2011 году, и по его фамилии буровые платформы окрестили "вышками Бойко". Однако в мае 2017 года Генпрокуратура заявила, что следствие не установило причастности Бойко к закупке плавучих буровых установок по завышенной цене.
В 2014 году обе вышки отошли в собственность РоSSии, когда был аннексирован Крым.
В январе 2016 года Печерский райсуд Киева наложил арест на плавучие буровые установки "Петр Годованец" и "Украина" (так называемые "вышки Бойко").
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