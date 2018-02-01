Госдеп США: польский закон об Институте нацпамяти может подорвать свободу слова
Польский закон об Институте национальной памяти «может подорвать свободу слова и академический дискурс».
Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Государственного департамента Хизер Науэрт, передает
«История Холокоста болезненная и сложная. Мы понимаем, что фразы вроде «польские лагеря смерти» являются неточными, вводят в заблуждение и вредные», — сказала Науэрт.
В ведомстве заявили, что обеспокоены возможным влиянием законопроекта на отношения Польши с США и Израилем.
«Мы все должны быть осторожными, чтобы не препятствовать обсуждению и комментированию Холокоста. Мы считаем, что открытые дискуссии и образование — это лучший способ противодействовать неточным и вредным выступлениям», — отметила Науэрт.
В ночь на 1 февраля в польском Сенате состоялось голосование за изменения в закон об Институте национальной памяти, которыми предусматривает уголовное преследование тех, кто будет приписывать полякам преступления нацистов, в частности применять словосочетание «польские лагеря смерти».
Эта часть изменений в закон возмутила Израиль. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал закон «необоснованным», а Всемирный центр памяти жертв Холокоста заявил, что польские законодательные изменения могут «привести к размыванию исторической правды о помощи, которую немцы получили от польского населения во время Холокоста».
Также закон предусматривает введение уголовной ответственности за отрицание преступлений «украинских националистов», а также за приписывание польскому народу нацистских преступлений. 57 из 82 присутствующих в Сенате депутатов проголосовали за внесение изменений в соответствующий закон. 23 депутата-оппозиционера высказались против, один воздержался. Чтобы закон вступил в силу, его еще должен подписать президент Польши Анджей Дуда.
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