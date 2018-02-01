Минфин США объяснил засекречивание части "кремлевского отчета"
В Вашингтоне подтвердили дальнейшее введение санкций против роSSийских граждан и компаний.
Часть составленного США "кремлевского доклада" оказалась засекречена, чтобы указанные в ней люди и компании не предприняли попытки вывести активы из США.
Об этом говорится в заявлении помощника министра финансов США по связям с общественностью Тони Сэйега, передает Bloomberg.
Таким образом в американском ведомстве отреагировали на критику в адрес авторов доклада, которых обвиняли в "копипасте" списка россиян из открытых источников.
Из заявления ведомства следует, что незасекреченный список действительно основывается на открытых данных, в том числе правительственных сайтах и документах, и этот документ был "повсеместно неправильно воспринят".
В докладе говорится, что в засекреченной части могут оказаться люди, которых нет в открытом списке. Открыто были опубликованы лишь списки роSSийских высокопоставленных чиновников и олигархов, приближенных к президенту РФ Владимиру Путину. В засекреченной части оказались полугосударственные компании, которые играют ключевую роль для экономики РоSSии, а также члены семей чиновников и олигархов, описание их связи с Путиным и возможные признаки коррумпированности.
"Кремлевский доклад" был опубликован 30 января. В нем оказались имена 114 высокопоставленных роSSийских чиновников и 96 бизнесменов.
Глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что после публикации "кремлевского доклада" последуют санкции. Об этом же говорится в заявлении помощника министра финансов США по связям с общественностью Тони Сэйега, которое цитирует Bloomberg.
Напомним, фигуранты "кремлевского списка" потеряли $1,1 млрд за день.
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