Минфин США объяснил засекречивание части "кремлевского отчета"

В Вашингтоне подтвердили дальнейшее введение санкций против роSSийских граждан и компаний.

Минфин США Фото: oilreview.kiev.ua

Часть составленного США "кремлевского доклада" оказалась засекречена, чтобы указанные в ней люди и компании не предприняли попытки вывести активы из США .

Об этом говорится в заявлении помощника министра финансов США по связям с общественностью Тони Сэйега, передает Bloomberg.

Таким образом в американском ведомстве отреагировали на критику в адрес авторов доклада, которых обвиняли в "копипасте" списка россиян из открытых источников.

Из заявления ведомства следует, что незасекреченный список действительно основывается на открытых данных, в том числе правительственных сайтах и документах, и этот документ был "повсеместно неправильно воспринят".

В докладе говорится, что в засекреченной части могут оказаться люди, которых нет в открытом списке. Открыто были опубликованы лишь списки роSSийских высокопоставленных чиновников и олигархов, приближенных к президенту РФ Владимиру Путину. В засекреченной части оказались полугосударственные компании, которые играют ключевую роль для экономики РоSSии, а также члены семей чиновников и олигархов, описание их связи с Путиным и возможные признаки коррумпированности.

"Кремлевский доклад" был опубликован 30 января. В нем оказались имена 114 высокопоставленных роSSийских чиновников и 96 бизнесменов.

Глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что после публикации "кремлевского доклада" последуют санкции. Об этом же говорится в заявлении помощника министра финансов США по связям с общественностью Тони Сэйега, которое цитирует Bloomberg.

Напомним, фигуранты "кремлевского списка" потеряли $1,1 млрд за день.