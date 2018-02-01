НБУ ответил на претензии Гройсмана по учетной ставке

"Повышение ставки не является на сегодняшний день ключевой преградой для кредитования".

НБУ ответил на претензии Гройсмана по учетной ставке
Фото: Владислав Мусиенко

Решение Национального банка Украины повысить учетную ставку - не главная преграда для кредитования бизнеса.

Об этом говорится в комментарии регулятора в связи с заявлением премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о необходимости снижать учетную ставку.

"Повышение учетной ставки не является на сегодняшний день ключевой преградой для кредитования. Во-первых, ставки по кредитам существенно снизились и сейчас фактически находятся на самом низком уровне с докризисного 2014 года. Во-вторых, медленное восстановление кредитования реального сектора прежде всего отражает высокие риски институциональной среды, в частности низкий уровень защиты прав кредиторов. Также более активное восстановление банковского кредитования невозможно без решения проблемы "токсичных" активов", - говорится в комментарии.

В НБУ подчеркивают, что для решения проблем с кредитованием Верховная Рада принять ряд законопроектов по созданию и ведению кредитного реестра Национального банка, особенностей управления государственными банками, возобновления кредитования, а также повышения эффективности процедур банкротства.

"Кроме того, рынок ждет внесения в Раду и принятие законопроекта о деятельности по управлению задолженностью, разработанного ЕБРР. Этот законопроект позволит облегчить приход частного капитала на рынок проблемных активов и поможет восстановлению активного кредитования в Украине", - отмечают в НБУ.

Также в комментарии отмечается. что в среднесрочной перспективе снижение инфляции в результате жесткой монетарной политики будет способствовать устойчивому улучшению инфляционных ожиданий. Это, в свою очередь, создаст основу для устойчивого снижения ставок банков по кредитам.

Напомним, что 31 января на заседании Кабмина Гройсман заявил о необходимости снизить учетную ставку НБУ для активизации кредитования бизнеса. НБУ повысил учетную ставку в период октября 2017 года по январь 2018 года с 12,5% до 16%. Последнее повышение произошло 25 января.


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