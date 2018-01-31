Количество тактических полицейских до конца года увеличится втрое

Спецназ патрульной полиции охраняет общественный порядок на акциях протеста и митингах, а в остальное время патрулирует город.

Количество тактических полицейских до конца года увеличится втрое
Фото: facebook/artem.shevchenko

Численность тактических полицейских (тактико-оперативное реагирование или ТОР), которые пришли на смену "Беркуту", составе Патрульной полиции Украины в течение этого возрастет в три раза: с нынешних 600 до 1800 полицейских. Об этом написал директор Департамента коммуникации МВД Артем Шеченко на странице в Facebook.

"Никакие не дружины, не активисты, не бунтари, не провокаторы! Вот кто на самом деле наводит и будет наводить порядок на улицах украинских городов - новые, усиленные тактические полицейские в составе Патрульной полиции Украины. По словам Сергея Князева, председателя Национальной полиции Украины, сказанных на последней коллегии МВД Украины, - в течение этого года их численность возрастет в три раза: с нынешних 600 до 1800 полицейских", - написал Шевченко.

Напомним, подразделение тактико-оперативного реагирования, или ТОР, патрульной полиции было создано в Украине в 2016 году. Подразделение охраняет общественный порядок на акциях протеста и митингах, а в остальное время патрулирует город.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Украине начали проверку всех, кто получил украинское гражданство после 1991 годаВ Украине начали проверку всех, кто получил украинское гражданство после 1991 года
Лагард призвала Украину воспользоваться "благоприятной внешней средой" для ускорения реформЛагард призвала Украину воспользоваться "благоприятной внешней средой" для ускорения реформ
Умеров и Чийгоз в Европарламенте рассказали о нарушении прав человека в КрымуУмеров и Чийгоз в Европарламенте рассказали о нарушении прав человека в Крыму
Кадыров: заявления чеченских геев о преследованиях были проплаченнымиКадыров: заявления чеченских геев о преследованиях были проплаченными
Тиллерсон: США поддерживают позицию Польши против "Северного потока-2"Тиллерсон: США поддерживают позицию Польши против "Северного потока-2"
Блок рекламы


Похожие новости
Топаза приговорили к 8 годам лишения свободыТопаза приговорили к 8 годам лишения свободы
Суд продлил арест соратника Саакашвили Дангадзе до конца мартаСуд продлил арест соратника Саакашвили Дангадзе до конца марта
Арестович объяснил, почему он три года публично обманывал аудиториюАрестович объяснил, почему он три года публично обманывал аудиторию
В Украине начали проверку всех, кто получил украинское гражданство после 1991 годаВ Украине начали проверку всех, кто получил украинское гражданство после 1991 года
РоSSийский военный Агеев приговорен к 10 годам заключенияРоSSийский военный Агеев приговорен к 10 годам заключения
Суд оккупантов в Крыму арестовал крымского татарина на 10 суток за пост в соцсети от 2012 годаСуд оккупантов в Крыму арестовал крымского татарина на 10 суток за пост в соцсети от 2012 года
В Госстате посчитали количество населения в УкраинеВ Госстате посчитали количество населения в Украине
Благодаря безвизу в Польшу в прошлом году въехали почти 1,30 млн украинцевБлагодаря безвизу в Польшу в прошлом году въехали почти 1,30 млн украинцев
Украина с 2014 года разорвала 35 соглашений с РоSSиейУкраина с 2014 года разорвала 35 соглашений с РоSSией
Кличко сократил количество своих заместителейКличко сократил количество своих заместителей
Последние новости
Подгружаем последние новости