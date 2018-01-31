Количество тактических полицейских до конца года увеличится втрое

Спецназ патрульной полиции охраняет общественный порядок на акциях протеста и митингах, а в остальное время патрулирует город.

Фото: facebook/artem.shevchenko

Численность тактических полицейских (тактико-оперативное реагирование или ТОР), которые пришли на смену "Беркуту", составе Патрульной полиции Украины в течение этого возрастет в три раза: с нынешних 600 до 1800 полицейских. Об этом написал директор Департамента коммуникации МВД Артем Шеченко на странице в Facebook.

"Никакие не дружины, не активисты, не бунтари, не провокаторы! Вот кто на самом деле наводит и будет наводить порядок на улицах украинских городов - новые, усиленные тактические полицейские в составе Патрульной полиции Украины. По словам Сергея Князева, председателя Национальной полиции Украины, сказанных на последней коллегии МВД Украины, - в течение этого года их численность возрастет в три раза: с нынешних 600 до 1800 полицейских", - написал Шевченко.

Напомним, подразделение тактико-оперативного реагирования, или ТОР, патрульной полиции было создано в Украине в 2016 году. Подразделение охраняет общественный порядок на акциях протеста и митингах, а в остальное время патрулирует город.