РоSSийская правозащитница: В "ЛДНР" вовсю идет новая пропаганда

Васильева

РоSSийская правозащитница Елена Васильева сообщила, что в так называемых "ЛДНР" ходит пропаганда, что Украина напала на Донбасс, а также специально разрушила аэропорты в Донецке и Луганске. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает Час Пик.

"Внимательно слежу за ватными ресурсами. Там вовсю идёт новая пропаганда: Украина напала на русский Донбасс И Украина специально разрушила при нападении Донецкий и Луганский аэропорты. Во как!

Похоже, необходимо выпускать побольше картинок с обозначением территорий Украины и РоSSии, и на них выделять территорию угольного бассейна Донбасса с четким разграничением границы между странами. И так же наносить стрелки, кто на кого напал. Мы таким образом сделаем в соцсетях значительно больше, чем спящий украинский информационный фронт.

Хватит ждать и обороняться. Пора наступать и разъяснять.

Кто умеет работать в фотошопе, оставляйте в комментах свои эскизы. Наши волонтеры заберут их в другие соцсети и на ватные ресурсы.

Мы можем сколько угодно долго рассказывать своим друзьям о военно-политической обстановке, но это не влияет на вату. Пора снова возвращаться в другие соцсети и показывать им правду", - написала правозащитница. 


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