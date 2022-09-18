ЗСУ підійшли до Лисичанська на відстань пострілу: роспропаганда напружилася

У результаті успішного контрнаступу Збройні Сили України визволили від російських окупантів тисячі квадратних кілометрів території на сході та півдні країни. Зокрема, нещодавно українські військові зайшли в Білогорівку, що за 10 км від Лисичанська, інформує Апостроф.

Про це свідчить актуальна мапа бойових дій.

Успіхи ЗСУ на фронті повномасштабної війни не дають спокою не тільки російським окупантам, а ще й пропагандистам. Вони істерично повідомляють, що українські військові вже за 10 кілометрів від тимчасово окупованого Лисичанська створюють умови для продовження контрнаступу.

За таких умов ЗСУ можуть почати вогневий вплив по позиціях російських окупантів у Лисичанську навіть із танків або за допомогою 122мм гармат. Крім того, західна артилерія, яка є на озброєнні ЗСУ, може дістати росіян ще далі.

За словами пропагандистів, ЗСУ зайшли в Білогорівку без бою, як і у Святогірськ і селища навколо Лиману, а також провели там розвідку, готуючись закріпитися в населеному пункті.

Водночас військові ЗСУ опублікували відео, на якому видно масштаби руйнувань у Білогорівці. У селищі не залишилося жодної вцілілої будівлі, на вулицях величезна кількість знищеної військової техніки. Російські окупанти приносять на окуповані території лише тотальні руйнування й смерть.


Ліза Бровко, Апостроф





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