Росіяни вивезли до Росії 50 старшокласників з Лисичанська

Росіяни вивезли до російської республіки Татарстан 50 11-класників з Лисичанська для здачі випускного іспиту. Про це повідомив Центр національного спротиву.

50 11-класників із Лисичанська вивезли до Єлабуги (республіка Татарстан) для складання єдиного державного іспиту (російською ЕГЭ). Надалі їм обіцяють безоплатне навчання у ВНЗ на території РФ .

«Ворог вивозить українських старшокласників до РФ аби ті складали шкільні іспити на території Росії, – йдеться у повідомленні ЦНС. – Мета всіх цих заходів асиміляція молоді, а отже знову йде мова про етноцид українців й нищення самоідентифікації. Водночас такий приклад демонструє, що самі росіяни не вірять, що ТОТ – це РФ, а отже необхідно їхати здавати державні іспити на території Росії».