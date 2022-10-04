Росіяни відходять на безпечну відстань і намагаються уповільнити наступ ЗСУ на півдні – Генштаб

За два дні українські захисники вразили більше 40 об’єктів і позицій ворожої армії, інформує ZN.ua.

Росіяни відходять на безпечну відстань і намагаються уповільнити наступ ЗСУ на півдні – Генштаб
Фото ілюстративне
© Мар'ян Кушнір/Радіо Свобода

Російські окупанти кидають свої позиції на півдні України й відступають на безпечну відстань, знищуючи при цьому запаси боєприпасів. Ворог намагається сповільнити наступальні дії наших захисників, тому також здійснює спроби руйнування мостів і переправ. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

Там підтвердили, що протягом понеділка, 3 жовтня, Сили оборони вразили на півдні нашої країни до 30 об’єктів армії РФ.

Крім того, за вівторок українська авіація завдала ще 12 ударів по позиціях противника. Генштаб підтвердив влучення в два опорних пункти, дві зенітні ракетні коплекси російських військ і вісім місць скупчення їхньої зброї та бойової техніки

Ракетні й артилерійські підрозділи ЗСУ вразили ще один пункт управління агресора й два райони концентрації його особового складу й військової техніки, а українські сили протиповітряної оборони збили два безпілотники росіян.

Також 4 жовтня українські бійці відбили чергові спроби загарбників здійснити атаки в районах Майорська, Виїмки, Спірного, Озерянівки, Зайцевого, Бахмута, Бахмутського, Веселого, Первомайського й Новомихайлівки.


Максим Царук, ZN.ua





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