ЗСУ збили російський літак без єдиного пострілу: "З мисливця перетворився на ціль"

Українські захисники змогли збити з "Буку" ворожий літак, не здійснивши жодного пострілу.

Про цю історію розповідають в Міноборони України.

Герой України Ярослав Мельник – командир ракетної батареї "Бук М1", на рахунку якої — 11 бойових літаків різних типів, 2 гвинтокрили, 2 крилаті ракети та 13 БПЛА.

Вже пів року батарея Мельника протистоїть російським окупантам, цілячи по їхніх повітряних цілях.

"Російські стерв’ятники полювали за нами, а ми — за ними. Одного разу збили літак, не випустивши жодної ракети. Виявили. Увімкнули радар підсвічення. У кабіні рашиста зазвучали звукові повідомлення про опромінення радаром. Він зрозумів, що з мисливця перетворився на ціль і з переляку катапультувався, а літак розбився", - розповів офіцер.