Російські окупанти підійшли до околиць Бахмута – британська розвідка

Російські війська за тиждень не змогли серйозно просунутися вздовж лінії фронту, свідчать дані британської розвідки.

«На Донбасі, після незначних успіхів на початку серпня, російські війська наблизилися до околиць Бахмута, але поки не прорвалися до населеного пункту», - наголошується в повідомленні.

На харківському та запорізькому напрямках окупанти не докладали серйозних зусиль для наступу. На Херсонщині ні українським військовим, ні російським окупантам просунутися не вдалося.

«Однак дедалі частіші вибухи в тилу російських військ, ймовірно, створюють навантаження на російську логістику та авіабази на півдні», - наголошується в повідомленні.

Розвідники вважають, що наступного тижня ситуація навряд чи серйозно зміниться – окупанти, схоже, готові вести лише обмежені локальні наступи, в яких бере участь більше роти військ.

Але вже найближчими місяцями ініціатива перейде до тієї зі сторін, яка зможе створити надійну базу для наступальних операцій.