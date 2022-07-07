Подоляк: Відхід ЗСУ з Лисичанська — питання правильного повернення Донбасу, а не навпаки

Такий крок дозволив нашій стороні мінімізувати втрати. Згодом ці території вдасться повернути, вважає він, інформує ZN.ua.

Подоляк: Відхід ЗСУ з Лисичанська — питання правильного повернення Донбасу, а не навпаки
© Facebook/Генштаб ЗСУ

Радник голови ОП Михайло Подоляк прокоментував тимчасовий відхід ЗСУ зі своїх позицій в Лисичанську. За його словами, таке рішення слугуватиме правильному поверненню Донбасу в майбутньому. Про це Подоляк розповів під час інтерв'ю Bild.

Причиною відходу стало те, що росіян сьогодні, коли на фронті артилерійські дуелі, мають багаторазову перевагу саме в далекобійній артилерії, яка є причиною 90% втрат.

Подоляк зазначив, що в Україні якість управління військами та планування операцій значно вища, ніж у Росії. Він впевнений, що як тільки ЗСУ досягнуть відносного паритету в озброєнні, окупантів вдасться вибити з окупованих територій.

"Проблема Росії в тому, що вона воює кількістю, а не якістю. Ми хочемо воювати якістю. Ми мінімізуємо втрати, і питання тимчасового відступу від Лисичанська та Луганської області, це питання не втрати Донбасу, а питання правильного зворотного повернення Донбасу", - розповів політик.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





Интересные новости
Литва оригінально відповіла на погрози Росії про захоплення за три дніЛитва оригінально відповіла на погрози Росії про захоплення за три дні
Ворог знову вдарив ракетою по Одещині та бомбардував Зміїний – ситуація від ОК “Південь”Ворог знову вдарив ракетою по Одещині та бомбардував Зміїний – ситуація від ОК “Південь”
Окупанти посилюють угруповання, готуючись до наступної атаки: яке місто опинилося в небезпеціОкупанти посилюють угруповання, готуючись до наступної атаки: яке місто опинилося в небезпеці
У Бєлгороді загинула родина з України: "росія знищує наших людей і на своїй території"У Бєлгороді загинула родина з України: "росія знищує наших людей і на своїй території"
Російську журналістку Марію Пономаренко, яка написала правду про Маріуполь, перевезли із СІЗО до психіатричної лікарніРосійську журналістку Марію Пономаренко, яка написала правду про Маріуполь, перевезли із СІЗО до психіатричної лікарні
Блок рекламы


Похожие новости
Росіяни візьмуть оперативну паузу після захоплення Лисичанська — ISWРосіяни візьмуть оперативну паузу після захоплення Лисичанська — ISW
Однозначної відповіді на питання, чи зрозумів світ трагедію «фільтрації» українців, немаєОднозначної відповіді на питання, чи зрозумів світ трагедію «фільтрації» українців, немає
Арестович пояснив тактику ЗСУ при обороні Лисичанська та СєвєродонецькаАрестович пояснив тактику ЗСУ при обороні Лисичанська та Сєвєродонецька
ЗСУ вдалося вийти з Лисичанська без втрат – ГайдайЗСУ вдалося вийти з Лисичанська без втрат – Гайдай
Захоплення Лисичанська: в ISW пояснили його значення для ПутінаЗахоплення Лисичанська: в ISW пояснили його значення для Путіна
Аналітики ISW спрогнозували, які міста Донбасу наступними атакуватимуть росіяниАналітики ISW спрогнозували, які міста Донбасу наступними атакуватимуть росіяни
Генштаб підтвердив вихід українських військ із Лисичанська та назвав причинуГенштаб підтвердив вихід українських військ із Лисичанська та назвав причину
Околиці Лисичанська у вогні. ворог зазнає втрат: зведення Генштабу ЗСУ на 3 липняОколиці Лисичанська у вогні. ворог зазнає втрат: зведення Генштабу ЗСУ на 3 липня
Відхід ЗСУ до Сіверська знизить ризик оточення з боку РФ – ISWВідхід ЗСУ до Сіверська знизить ризик оточення з боку РФ – ISW
Біля Лисичанська йдуть запеклі бої, але місто під контролем ЗСУБіля Лисичанська йдуть запеклі бої, але місто під контролем ЗСУ
Последние новости
Подгружаем последние новости