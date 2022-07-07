Подоляк: Відхід ЗСУ з Лисичанська — питання правильного повернення Донбасу, а не навпаки

Радник голови ОП Михайло Подоляк прокоментував тимчасовий відхід ЗСУ зі своїх позицій в Лисичанську. За його словами, таке рішення слугуватиме правильному поверненню Донбасу в майбутньому. Про це Подоляк розповів під час інтерв'ю Bild .

Причиною відходу стало те, що росіян сьогодні, коли на фронті артилерійські дуелі, мають багаторазову перевагу саме в далекобійній артилерії, яка є причиною 90% втрат.

Подоляк зазначив, що в Україні якість управління військами та планування операцій значно вища, ніж у Росії. Він впевнений, що як тільки ЗСУ досягнуть відносного паритету в озброєнні, окупантів вдасться вибити з окупованих територій.

"Проблема Росії в тому, що вона воює кількістю, а не якістю. Ми хочемо воювати якістю. Ми мінімізуємо втрати, і питання тимчасового відступу від Лисичанська та Луганської області, це питання не втрати Донбасу, а питання правильного зворотного повернення Донбасу", - розповів політик.