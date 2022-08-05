Російська пропаганда запустила фейк про здачу українськими військовими низки міст

Інформація про відведення ЗСУ з Авдіївки та Пісок не відповідає дійсності

Російська пропаганда запустила фейк про здачу українськими військовими низки міст
ЗСУ не відступали з Авдіївки та Пісок
© Павло Кириленко Донецька ОВА/telegram

Російськи пропагандисти вчора запустили через сірий сегмент інтернету цілу серію «вкидів» про те, що окупанти взяли Авдіївку, Піски, а в Бахмуті йде зачистка. Інформацію одразу підхопила армія ботів та третьосортних інформаційних майданчиків. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій Збройних сил України.

За повідомленням Центру стратегічних комунікацій одним з фейків є інформація про те, що ніби то «Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний особисто та терміново доповів Володимиру Зеленському про відведення ЗСУ з Авдіївки та Пісок».

«Сьогодні ситуація у районі Авдіївки справді складна, оскільки РОВ зосередили у цьому напрямі весь наявний в них сьогодні потенціал “вогневого валу”. Це було несподівано, оскільки до того зосередження сил та засобів ворога на наступ було у трикутнику Слов'янськ-Сіверск-Бахмут», - зазначають у Центрі.

За даними ЗСУ, всі намагання ворога взяти штурмом вищевказані населені пункти успішно відбиваються. І, незважаючи на перевагу окупантів, успіху вони не мають. Але бої тривають і це нервує росіян.

«З іншого боку, завдяки різним головам, що говорять, і зверненням до командування з окопів, ворог дізнається те, що йому знати не належить. Ту інформацію, без якої він був менш обізнаний і не коригував би свої дії. І користуючись отриманою інформацією, ворог запускає ІПСО, що підривають не лише морально-психологічний стан суспільства в тилу, а й військовослужбовців, які перебувають на передовій», - додали в Центрі.

У Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ закликають фільтрувати інформацію та «навчився тримати рот закритим». Адже, тільки офіційна інформація заслуговує на довіру.


Артем Руденко, ZN.ua





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