Знаменита маріупольська породілля з Маріуполя перейшла на бік окупантів: пропаганда, допити полонених і не тільки

Маріанна Вишемирська, яка, будучи вагітною, постраждала під час бомбардування росіянами пологового будинку у Маріуполі, зараз публікує у своїх соцмережах проросійські дописи та бере участь у пропагандистських кампаніях окупантів.

Про це повідомляє Главком.

Зокрема, наприкінці серпня жінка оприлюднила на своєму Telegram-каналі низку записів розмов із полоненими українськими військовослужбовцями полку «Азов».

Вони були оборонцями Маріуполя та перебували на заводі «Азовсталь», звідки і потрапили у російський полон. На відео видно, що «азовці» виснажені та зморені голодом.

Вишемирська ж хвалить донецьких лікарів, які надали допомогу пораненим українським військовим та запевняє, що вони «змінили свою думку до того, що відбувається».

Також у пропагандистському відео жінка всіляко намагається нав'язати українцям думку, що у кривавій війні винен не диктатор путін, а українська влада, яка відмовляється підкорюватися загарбникам.

Крім того, Вишемирська оприлюднила у своєму Instagram допис про загиблих «дітей Донбасу», повторюючи штампи російської пропаганди та ігноруючи той факт, що внаслідок російських обстрілів гинуть діти по всій Україні.