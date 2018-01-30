Суд обязал Насирова носить электронный браслет еще два месяца

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Шевченковский районный суд Киева продлил отстраненному главе Фискальной службы Украины Роману Насирову обязательство носить электронный браслет.

Об этом РБК-Украина сообщил его адвокат Константин Дорошенко.

«На прошлом заседании (19 января, — ред.) суд продлил обязательства на 2 месяца», — сообщил Дорошенко.

Таким образом, Насиров обязан и далее носить электронный браслет и не покидать территорию Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины направил на проверку представление на увольнение Насирова. Позже директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что дело Насирова может затянуться на несколько лет.

«Банальный пример: более 700 листов содержит обвинительный акт главе ГФС. Заседания проводятся раз в месяц. Прокурор физически может прочитать 30 листов в день. Математический подсчет показывает, что это дело может слушаться несколько лет», — заявил Сытник.


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