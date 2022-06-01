Оккупанты в Мариуполе хотят сносить поврежденные ими же дома, а их жителей выселяют на улицу – Андрющенко

Оккупанты в Мариуполе решили сносить поврежденные от их же обстрелов дома. При этом владельцев квартир выселяют прямо на улицу, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Оккупационные власти Донецкой области приступили к оценке уровня повреждений на основании недавнего принятого порядка предводителем пушилина. Оккупанты готовятся сносить большинство зданий, пострадавших от их же обстрелов. Два дня мобильные бригады из мчс россии и военных обходят уцелевшие квартиры, где проживают люди. Предупреждают, что с началом сноса зданий будет проведено переселение», – отметил Андрющенко.

Он добавил, что людей пожилого возраста планируют компактно расселить в помещении общежитий на пр. Строителей, а в их квартире будут заселены люди, задействованные на работах в порту, заводе Ильича и разборе завалов. По словам Андрющенко, враг дает горожанам две недели на поиск жилья, если нет согласия на переселение.

«Владельцам построек, которые планируют снести, независимо от состояния квартир, выселяют буквально на улицу. На вопрос, где жить отвечают, что это не дело оккупационных властей. Таким образом, оккупанты воплощают одновременно два сценария - принуждения к депортации в россию и принуждения к работе для людей, трудоспособного возраста», – подытожил Андрющенко.