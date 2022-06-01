Оккупанты в Мариуполе хотят сносить поврежденные ими же дома, а их жителей выселяют на улицу – Андрющенко

Петр Андрющенко сообщил об очередных незаконных действиях оккупантов в разгромленном ими же Мариуполе, информирует ZN.ua.

Оккупанты в Мариуполе хотят сносить поврежденные ими же дома, а их жителей выселяют на улицу – Андрющенко
© t.me/polkazov

Оккупанты в Мариуполе решили сносить поврежденные от их же обстрелов дома. При этом владельцев квартир выселяют прямо на улицу, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Оккупационные власти Донецкой области приступили к оценке уровня повреждений на основании недавнего принятого порядка предводителем пушилина. Оккупанты готовятся сносить большинство зданий, пострадавших от их же обстрелов. Два дня мобильные бригады из мчс россии и военных обходят уцелевшие квартиры, где проживают люди. Предупреждают, что с началом сноса зданий будет проведено переселение», – отметил Андрющенко.

Он добавил, что людей пожилого возраста планируют компактно расселить в помещении общежитий на пр. Строителей, а в их квартире будут заселены люди, задействованные на работах в порту, заводе Ильича и разборе завалов. По словам Андрющенко, враг дает горожанам две недели на поиск жилья, если нет согласия на переселение.

«Владельцам построек, которые планируют снести, независимо от состояния квартир, выселяют буквально на улицу. На вопрос, где жить отвечают, что это не дело оккупационных властей. Таким образом, оккупанты воплощают одновременно два сценария - принуждения к депортации в россию и принуждения к работе для людей, трудоспособного возраста», – подытожил Андрющенко.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕОРоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕО
В Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофактВ Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофакт
Мобилизация: кто и в каких местах имеет право вручить повесткуМобилизация: кто и в каких местах имеет право вручить повестку
За пособничество Путину: в Верховной Раде решили, как еще можно наказать БеларусьЗа пособничество Путину: в Верховной Раде решили, как еще можно наказать Беларусь
В разведке рассказали о героических вертолетных миссиях, которые доставляли припасы в заблокированный МариупольВ разведке рассказали о героических вертолетных миссиях, которые доставляли припасы в заблокированный Мариуполь
Блок рекламы


Похожие новости
Оккупанты на Змеином создали плацдарм для возможного десантирования. Враг также прикрывает свои кораблиОккупанты на Змеином создали плацдарм для возможного десантирования. Враг также прикрывает свои корабли
Оккупанты концентрируются на наступлении на Славянск: карта боевых действийОккупанты концентрируются на наступлении на Славянск: карта боевых действий
Решили, что уже победили: в РФ хотят присоединить Донбасс, Херсонскую и Запорожскую областиРешили, что уже победили: в РФ хотят присоединить Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области
"Мало платят, воевать не будем": оккупанты недовольны задержкой обещанных выплат, уже пишут рапорты"Мало платят, воевать не будем": оккупанты недовольны задержкой обещанных выплат, уже пишут рапорты
РоSSийские оккупанты контролируют большую часть Северодонецка — глава ОВАРоSSийские оккупанты контролируют большую часть Северодонецка — глава ОВА
Оккупанты пытаются захватить Северодонецк - ВСУОккупанты пытаются захватить Северодонецк - ВСУ
Оккупанты обстреляли Харьковскую область: пятеро погибших, среди них ребенокОккупанты обстреляли Харьковскую область: пятеро погибших, среди них ребенок
В Херсонской области оккупанты врываются в дома: ищут участников АТОВ Херсонской области оккупанты врываются в дома: ищут участников АТО
Оккупанты пытались штурмовать Довгенькое на Слобожанщине – ГенштабОккупанты пытались штурмовать Довгенькое на Слобожанщине – Генштаб
РоSSийские оккупанты продвинулись вглубь Северодонецка - ГайдайРоSSийские оккупанты продвинулись вглубь Северодонецка - Гайдай
Последние новости
Подгружаем последние новости