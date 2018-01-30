Италия попросит ЕС пересмотреть решение о переводе одного из ключевых агентств в Амстердам после Brexit

Сотрудников Европейского агентства по лекарственным средствам разместят на год во временном помещении.

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Италия попросит европейские власти пересмотреть вопрос о перемещении Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) после Brexit в Амстердам.

Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники в правительстве Италии.

В ноябре 2017 года ЕС решил, что новая штаб-квартира агентства переедет из Лондона в Амстердам. Соперником голландцев в конкурсе был Милан, который проиграл во время голосования с разницей всего в один голос.

"Правительство будет принимать все необходимые меры с Европейской комиссией и соответствующими органами власти, чтобы убедиться, что... решение, по которому Милан проиграл, пересмотрят", - сказал собеседник агентства.

В понедельник исполнительный директор ЕМА Гвидо Рази выразил обеспокоенность тем, что сотрудников агентства разместят на год во временном помещении, так как новая штаб-квартира в Амстердаме еще не будет готова. Рази заявил, что у его организации не было другого выбора, кроме как принять временную базу в Амстердаме, которая по площади составляет половину нынешних офисов в Лондоне, поскольку агентство спешит переехать до выхода Великобритании из ЕС в марте 2019 года.

Минздрав Нидерландов в специальном заявлении сообщил, что EMA займет здание в западном Амстердаме в 2019 году, а новое здание на юге города должны построить в 2020 году.

EMA - один из самых мощных наблюдателей в области лекарств, в котором работают 900 фармацевтических экспертов, биологов и врачей со всей Европы.

Ранее Евросоюз из-за Brexit принял решение о перемещении Европейской банковской организации в Париж, а также дата-центра системы спутниковой связи в Испанию .

Решение о выходе Британии из ЕС было принято на референдуме в июне 2016 года. Тогда за Brexit проголосовали 51,9% участвовавших в референдуме. В марте 2017 года закон о Brexit был принят парламентом и одобрен королевой.

Как сообщалось ранее, после Brexit 46 мест в Европарламенте оставят в "резерве".