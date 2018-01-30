Украина планирует перейти на долгосрочное планирование поставок вакцин

"Мы можем заказывать их на три года вперед".

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Украина планирует с 2018 года перейти на долгосрочное планирование поставок вакцин.

Об этом в интервью "Интерфаксу-Украина" сказала заместитель министра здравоохранения Ольга Стефанишина.

"Если говорить о вакцинах, то срок их производства, минимум, 12 месяцев, а может быть и больше. Это объективные причины, с которыми мы ничего сделать не можем. Во всем мире сейчас существует дефицит вакцин из-за ограниченного количества и мощностей площадок производства и больших объемов заказов. Развитые страны практикуют долгосрочное планирование закупки вакцин. Мы обсуждаем такую возможность для Украины, и надеемся, что с 2018 года Украина перейдет на долгосрочное планирование на несколько лет вперед", - заявила она.

Для этого необходимо внести изменения в Бюджетный кодекс, поэтому Минздрав надеется на поддержку Верховной Рады.

"Сейчас, когда у нас, к счастью, есть вакцины в стране, мы можем заказывать их на три года вперед. Кроме того, мы обязаны создать запас вакцин в размере 25%. Для этого надо менять законодательство. Внутри Минздрава такая политическая воля есть, она есть и со стороны премьер-министра. Надеюсь, народные депутаты нас поддержат", - сказала она.

Напомним, что в 2015-2016 годах Украина столкнулась с острым дефицитом вакцин, в связи с чем их закупки были переданы международным организациям.