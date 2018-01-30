Bloomberg: Критики Путина советуют США, кого внести в список его друзей-олигархов

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Некоторые из последовательных критиков Владимира Путина нашли новый способ надавить на режим. Они дают советы Министерству финансов США по поводу того, кого стоит включить в список роSSийских олигархов, связанных с Кремлем.

Об этом пишет Bloomberg, добавляя, что роSSийские богачи из списка могут попасть под американские санкции в случае их возможного усиления в будущем.

Издание пишет, что трое оппонентов контактируют с американскими чиновниками через бывшего координатора Госдепартамента США по вопросам санкций Дэниела Фрида. Именно он предложил идею составить список роSSийских олигархов бывшим коллегам.

Насколько перечень друзей-богачей Путина будет влиятельным пока не известно. Но состоятельные россияне уже нервничают из-за возможности попасть в него.

«РоSSийским бизнесменам нужно спросить себя: я часть путинской машины или нет?» — сказал Фрид.

Относительно имен для списка он консультировался с бывшим роSSийским чиновиком Андреем Илларионовым, который называет нынешний режим в РоSSии «полутоталитарным», с Андреем Пионтковским, который сравнивал Кремль с «мафией Аль Капоне», а также с Андерсом Аслундом — вашингтонским экономистом, который называл роSSийское правительство «клептократическим».

«Эти люди критиковали агрессию Путина за рубежом и авторитаризм дома. Должны ли такие люди быть отстранены от обсуждений способов сдерживать его?» — сказал Фрид.


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