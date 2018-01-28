В РоSSии на акциях "Забастовка избирателей" задержали почти 300 человек

Им грозят штрафы и аресты.

В РоSSии на акциях "Забастовка избирателей" задержали почти 300 человек
Фото: vedomosti.ru

28 января на акциях в рамках "Забастовки избирателей" в разных городах РоSSии задержали 299 человек. Медиа-проект ОВД-Інфо обнародовал полный список известных на 21:00 (мск) задержанных.

Наибольшее число задержанных участников акций в Уфе (70 человек, отпускают из ОВД), Чебоксарах (51 человек, отпускают из ОВД), Кемерово (31 человек, отпустили), Мурманске (23 человека, всех отпустили).

В Санкт-Петербурге в ходе акции были задержаны 19 человек, всех отпустили.

В Москве известно о 16-ти задержанных. 10 из них отпустили.

"В ОВД "Даниловский" остаются на ночь Дмитрий Низовцев, Сергей Бойко и Александр Помазуев. На всех оформляют ст. 19.3 КоАП. В ОВД "Измайловский" остается на ночь Николай Ляскин, на него оформляется ч. 8 ст. 20.2 КоАП. В ОВД "Якиманка", по неподтвержденным данным, остаются на ночь Константин Салтыков и Алексей Навальный", - говорится в сообщении.

Какова будет судьба задержанных в роSSийских регионах, пока не ясно. Правовая практика отличается от региона к региону, отметил в интервью DW Григорий Дурново из правозащитного медиа-проекта "ОВД-Инфо".

По словам Дурново, максимально суровое наказание, которое ждет задержанных, - это штраф до 300 тысяч рублей или арест до 30 суток в том случае, если задержание стало повторным и произошло не позднее года после участия в предыдущей несанкционированной акции.Статья 212.1, предусматривающая уголовную ответственность, сейчас, после отмены приговора Ильдара Дадина, не применяется, отметил правозащитник.

Напомним, в более чем 100 городах РоSSии сегодня были запланированы митинги в поддержку оппозиционера Навального с призывами не идти на выборы президента РФ, которые должны состояться в марте этого года.

Сам Навальный был задержан на подходе к Пушкинской площади в Москве. Еще до задержания Навальный обратился к сторонникам, сказав, что его "отбивать (в полиции) не нужно".


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