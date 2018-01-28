МИД Польши отреагировал на реакцию Украины по поводу польского закона "о бандеровской идеологии"
МИД Польши дал официальное разъяснение относительно нового закона, принятого вчера Сеймом Речи Посполитой, отреагировав на гневное заявление украинского МИДа
Об этом говорится в официальном заявлении МИД Польши.
Польское внешнеполитическое ведомство утверждает, что новый закон будет касаться только тех, «кто публично и «вопреки фактам» умаляет ответственность коллаборационистов (так МИД Польши назвал бойцов УПА — прим. «Хвилі») или отрицает совершенные ими преступления».
Менее важно, что новый закон еще был имплементирован в национальное законодательство Польши.
«В связи с коммюнике МИД Украины относительно принятия Сеймом 26 января 2018 закона Об изменении закона об ИНН — Комиссии преследования преступлений против польского народа и ряда других законов, МИД Республики Польша информирует, что процесс законодательного проведения вышеназванного правового акта еще не был завершен», — говорится в сообщении.
Отмечается, что скандальный «законопроект должен противодействовать отрицанию или умалению ответственности исполнителей преступлений, совершенных формированиями коллаборационистов с III Рейхом. Касается он только лиц, которые публично и вопреки фактам отрицают такие преступления». Кроме того, польское внешнеполитческое ведомство подчеркнуло, что «научная и художественная деятельность в понимании обсуждаемого закона не является преступлением».
Напомним, что вчера МИД Украины распространил заявление относительно принятого польским Сеймом закона. «Досадно, что украинская тематика в очередной раз используется во внутренней политике в Польше, а трагические страницы совместного исторического прошлого продолжают политизироваться. Категорически не воспринимаем очередную попытку навязать одностороннюю трактовку исторических событий, в т.ч. некорректного использования в официальном документе Республики Польша названия части территории современной Украины», — говорится в заявлении украинского ведомства.
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