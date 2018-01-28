МИД Польши отреагировал на реакцию Украины по поводу польского закона "о бандеровской идеологии"

Украина-Польша

МИД Польши дал официальное разъяснение относительно нового закона, принятого вчера Сеймом Речи Посполитой, отреагировав на гневное заявление украинского МИДа

Об этом говорится в официальном заявлении МИД Польши.

Польское внешнеполитическое ведомство утверждает, что новый закон будет касаться только тех, «кто публично и «вопреки фактам» умаляет ответственность коллаборационистов (так МИД Польши назвал бойцов УПА — прим. «Хвилі») или отрицает совершенные ими преступления».

Менее важно, что новый закон еще был имплементирован в национальное законодательство Польши.

«В связи с коммюнике МИД Украины относительно принятия Сеймом 26 января 2018 закона Об изменении закона об ИНН — Комиссии преследования преступлений против польского народа и ряда других законов, МИД Республики Польша информирует, что процесс законодательного проведения вышеназванного правового акта еще не был завершен», — говорится в сообщении.

Отмечается, что скандальный «законопроект должен противодействовать отрицанию или умалению ответственности исполнителей преступлений, совершенных формированиями коллаборационистов с III Рейхом. Касается он только лиц, которые публично и вопреки фактам отрицают такие преступления». Кроме того, польское внешнеполитческое ведомство подчеркнуло, что «научная и художественная деятельность в понимании обсуждаемого закона не является преступлением».

Напомним, что вчера МИД Украины распространил заявление относительно принятого польским Сеймом закона. «Досадно, что украинская тематика в очередной раз используется во внутренней политике в Польше, а трагические страницы совместного исторического прошлого продолжают политизироваться. Категорически не воспринимаем очередную попытку навязать одностороннюю трактовку исторических событий, в т.ч. некорректного использования в официальном документе Республики Польша названия части территории современной Украины», — говорится в заявлении украинского ведомства.


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