По всей РоSSии проходят митинги в поддержку Навального, есть задержанные

На акции "Забастовка избирателей" призывают россиян не идти на выборы президента РФ в марте.

Фото: vedomosti.ru

В разных городах по всей РоSSии в воскресенье, 28 января, проходят акции протеста оппозиционного политика Алексея Навального под названием “Забастовка избирателей”, целью которой является убедить избирателей не ходить на выборы президента РФ в марте, передает “ОВД-Инфо”.

По словам Навального, акции запланированы в 118 городах РоSSии.

Акции уже прошли на Дальнем Востоке - в Южно-Сахалинске, Магадане и Владивостоке. Также в Барнауле, где на тот момент было 30 градусов мороза. В Якутске активисты вышли при -45.

По состоянию на 11 утра (по московскому времени) известно о 40 задержанных участников акций по всей стране.

Так, в Южно-Сахалинске задержали участницу акции, обвинив ее в том, что она закрыла лицо шарфом. Начальника штаба в Кемерово Ксению Пахомову задержали, остановив такси, в котором она ехала на акцию. В Москве задержали ведущего канала Навальный LIVE Дмитрия Низовцева. Сотрудники правоохранительных органов заявили, что в его телефоне заложена бомба.

В Москве и Санкт-Петербурге власти уже выступили с предупреждениями о незаконности предстоящих акций.

Бесконечные автобусы с полицией и Нацгвардией в центре Москвы pic.twitter.com/rePcg4m8La — Пётр Верзилов (@gruppa_voina) 28 января 2018 г.