Украина не вносила Эстонию в список офшоров, - Данилюк

министр финансов Александр Данилюк

Украина внесла Эстонию в список стран, где налог на прибыль ниже, чем в нашей стране, или где введен налог на выведенный капитал. О списке офшоров речь не идет.

Об этом 25 января во время встречи с эстонским премьером Юри Ратасом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк, передает 112.ua.

Подчеркивается, что Эстонию внесли именно в перечень государств (территорий), хозяйственные операции с резидентами которых признаются Украиной контролируемыми для целей трансфертного ценообразования.

“Речь не идет о списке офшоров. Это перечень государств, операции с резидентами которых мы признаем контролируемыми для целей трансфертного ценообразования. Приравнивание этих двух списков друг к другу является ошибочным”, – отметил Данилюк.

“Есть разница в налоговых ставках, и для того, чтобы не допустить злоупотреблений и уклонения от налогообложения, мы контролируем операции резидентов Украины с другими странами, где эти ставки ниже. Нужно, чтобы налоги уплачивались в стране, где они формируются, поэтому необходимы дополнительные механизмы контроля. Это то, к чему мы стремимся в рамках плана действий BEPS (Base erosion and Profit Shifting). Это также важно для наполнения государственного бюджета”, – добавил он.

Как отмечают в украинском Минфине, Данилюк и Ратас договорились, что страны продолжат переговоры для конструктивного решения этого вопроса.

«Для Украины важным является и выполнение обязательств в рамках BEPS, в том числе, противодействие злоупотреблениям и уклонению от уплаты налогов, и продуктивное экономическое сотрудничество с нашими традиционными партнерами», – говорится в сообщении.

По словам Данилюка, переговоры ведутся и с Латвией, где также был внедрен налог на выведенный капитал.

В Минфине подчеркивают, что Украина также планирует ввести налог на выведенный капитал вместо налога на прибыль. Правительство уже поддержало соответствующий законопроект Минфина и направил его на рассмотрение Национального совета реформ.

Поэтому на встрече стороны также обсудили особенности этого налога, его влияние на развитие экономики и сотрудничество со странами в рамках BEPS, где налог на прибыль не собираются заменять налогом на выведенный капитал.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Новый боевой корабль ВМС США застрял во льдах при первом походеНовый боевой корабль ВМС США застрял во льдах при первом походе
Немку, которая помогала ИГИЛ, приговорили к смертной казни в ИракеНемку, которая помогала ИГИЛ, приговорили к смертной казни в Ираке
Из-за разгрома храма в Симферополе роSSийскими силовиками УПЦ КП обратилась в Европейский судИз-за разгрома храма в Симферополе роSSийскими силовиками УПЦ КП обратилась в Европейский суд
Экс-первый замглавы АП Портнов заявил, что получил вид на жительство в АвстрииЭкс-первый замглавы АП Портнов заявил, что получил вид на жительство в Австрии
РоSSиянин с обмороженными руками и ногами незаконно пересек границу и попросил убежища в УкраинеРоSSиянин с обмороженными руками и ногами незаконно пересек границу и попросил убежища в Украине
Блок рекламы


Похожие новости
Порошенко: Украина в 2021 году будет иметь перспективу членства в ЕСПорошенко: Украина в 2021 году будет иметь перспективу членства в ЕС
Украина не получит макрофинансовую помощь от ЕС без программы МВФУкраина не получит макрофинансовую помощь от ЕС без программы МВФ
Украина скоро будет в ТОП-50 рейтинга Doing Business, - ПорошенкоУкраина скоро будет в ТОП-50 рейтинга Doing Business, - Порошенко
Украина вошла в тройку стран по решениям ЕСПЧ о нарушении прав человекаУкраина вошла в тройку стран по решениям ЕСПЧ о нарушении прав человека
ООН: Украина входит в топ-5 стран мира по темпам сокращения населенияООН: Украина входит в топ-5 стран мира по темпам сокращения населения
Украина ухудшила позиции в рейтинге инклюзивного развития экономикиУкраина ухудшила позиции в рейтинге инклюзивного развития экономики
Украина с 2014 года разорвала 35 соглашений с РоSSиейУкраина с 2014 года разорвала 35 соглашений с РоSSией
Украина не видит смысла переносить переговоры по Донбассу из Минска в АстануУкраина не видит смысла переносить переговоры по Донбассу из Минска в Астану
Украина 19 февраля подаст меморандум в трибунал ООН относительно нарушения РФ конвенции по морскому правуУкраина 19 февраля подаст меморандум в трибунал ООН относительно нарушения РФ конвенции по морскому праву
Украина к 2020 году намерена достичь стандартов НАТО, - КлимкинУкраина к 2020 году намерена достичь стандартов НАТО, - Климкин
Последние новости
Подгружаем последние новости