Украина не вносила Эстонию в список офшоров, - Данилюк

Украина внесла Эстонию в список стран, где налог на прибыль ниже, чем в нашей стране, или где введен налог на выведенный капитал. О списке офшоров речь не идет.

Об этом 25 января во время встречи с эстонским премьером Юри Ратасом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк, передает 112.ua .

Подчеркивается, что Эстонию внесли именно в перечень государств (территорий), хозяйственные операции с резидентами которых признаются Украиной контролируемыми для целей трансфертного ценообразования.

“Речь не идет о списке офшоров. Это перечень государств, операции с резидентами которых мы признаем контролируемыми для целей трансфертного ценообразования. Приравнивание этих двух списков друг к другу является ошибочным”, – отметил Данилюк.

“Есть разница в налоговых ставках, и для того, чтобы не допустить злоупотреблений и уклонения от налогообложения, мы контролируем операции резидентов Украины с другими странами, где эти ставки ниже. Нужно, чтобы налоги уплачивались в стране, где они формируются, поэтому необходимы дополнительные механизмы контроля. Это то, к чему мы стремимся в рамках плана действий BEPS (Base erosion and Profit Shifting). Это также важно для наполнения государственного бюджета”, – добавил он.

Как отмечают в украинском Минфине, Данилюк и Ратас договорились, что страны продолжат переговоры для конструктивного решения этого вопроса.

«Для Украины важным является и выполнение обязательств в рамках BEPS, в том числе, противодействие злоупотреблениям и уклонению от уплаты налогов, и продуктивное экономическое сотрудничество с нашими традиционными партнерами», – говорится в сообщении.

По словам Данилюка, переговоры ведутся и с Латвией, где также был внедрен налог на выведенный капитал.

В Минфине подчеркивают, что Украина также планирует ввести налог на выведенный капитал вместо налога на прибыль. Правительство уже поддержало соответствующий законопроект Минфина и направил его на рассмотрение Национального совета реформ.

Поэтому на встрече стороны также обсудили особенности этого налога, его влияние на развитие экономики и сотрудничество со странами в рамках BEPS, где налог на прибыль не собираются заменять налогом на выведенный капитал.