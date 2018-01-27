Снайпер убил украинского военного возле Верхнеторецкого
Других обстрелов в течение дня не было.
Снайпер подконтрольных РоSSии боевиков на Донбассе в субботу застрелил украинского военного. Это произошло в районе поселка Верхнеторецкого (Ясиноватский район Донецкой области), который расположен между Горловкой и Донецком.
Других обстрелов в течение дня не было, говорится в вечерней сводке штаба АТО.
Верхнеторецкое расположено на линии фронта и разделено на две части. Здесь работают несколько магазинов, почта, две школы (одна на неподконтрольной части), детский сад, ходит маршрутка к соседним населенным пунктам.
Напомним, что в пятницу, 26 января, на Донбассе штабе АТО зафиксировали один обстрел украинских позиций роSSийско-оккупационными войсками. После 13:00 на Донбассе сохраняли режим тишины.
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27.01.2018 16:30