За чотири місяці війни армія РФ убила 338 дітей в Україні — Офіс генпрокурора

Понад 610 дітей отримали поранення.

Понад 948 дітей постраждали в Україні за чотири місяці повномасштабного вторгнення Росії. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 338 дітей загинуло та понад 610 поранено. Про це повідомив Офіс генпрокурора, наголосивши, що зазначені цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

За даними ювенальних прокурорів, найбільше дітей постраждало у Донецькій області - 335, Харківській - 177, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 55, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 31, Сумській - 17.

Повідомляється, що 23 червня унаслідок вибуху фосфорної бомби у Сумській області 13-річний хлопчик отримав опік ніг фосфорною речовиною.

Також 23 червня внаслідок обстрілів загарбниками цивільної інфраструктури м. Чугуїв Харківської області та руйнації житлових будинків двоє дітей 9 та 6 років отримали травми.

Ще одна дитина отримала поранення внаслідок ворожого артилерійського обстрілу в Лисичанську Луганської області.

Крім того, у ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про загибель ще 5 та поранення 5 дітей через обстріли військами РФ Волноваського району Донецької області.

«Також стало відомо, що внаслідок невибіркових обстрілів з березня по травень військовослужбовцями РФ житлових будинків у м. Маріуполі Донецької області загинуло 9 дітей та 8 дітей зазнали поранень різного ступеня тяжкості», - повідомив Офіс генпрокурора.

Війська РФ пошкодили 2 061 заклад освіти в Україні, 213 — зруйнували повністю.

«Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856», - нагадали в Офісі генпрокурора.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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