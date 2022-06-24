За чотири місяці війни армія РФ убила 338 дітей в Україні — Офіс генпрокурора
Понад 610 дітей отримали поранення.
Понад 948 дітей постраждали в Україні за чотири місяці повномасштабного вторгнення Росії. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 338 дітей загинуло та понад 610 поранено. Про це
За даними ювенальних прокурорів, найбільше дітей постраждало у Донецькій області - 335, Харківській - 177, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 55, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 31, Сумській - 17.
Повідомляється, що 23 червня унаслідок вибуху фосфорної бомби у Сумській області 13-річний хлопчик отримав опік ніг фосфорною речовиною.
Також 23 червня внаслідок обстрілів загарбниками цивільної інфраструктури м. Чугуїв Харківської області та руйнації житлових будинків двоє дітей 9 та 6 років отримали травми.
Ще одна дитина отримала поранення внаслідок ворожого артилерійського обстрілу в Лисичанську Луганської області.
Крім того, у ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про загибель ще 5 та поранення 5 дітей через обстріли військами РФ Волноваського району Донецької області.
«Також стало відомо, що внаслідок невибіркових обстрілів з березня по травень військовослужбовцями РФ житлових будинків у м. Маріуполі Донецької області загинуло 9 дітей та 8 дітей зазнали поранень різного ступеня тяжкості», - повідомив Офіс генпрокурора.
Війська РФ пошкодили 2 061 заклад освіти в Україні, 213 — зруйнували повністю.
«Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: