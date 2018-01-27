В Великобритании строят радиолокатор в связи с "серьезной угрозой" от РоSSии
Строительство радара обойдется казне в 10 млн фунтов стерлингов.
В Великобритании на Шетландских островах строят новый радиолокатор, который позволит полностью защитить воздушное пространство страны в связи с растущим давлением со стороны РоSSии. Об этом сообщает DW, ссылаясь на сайт британского правительства.
Строительство радиолокатора, которое обойдется казне в 10 миллионов фунтов стерлингов, связано, по словам главы оборонного ведомства Гэвина Уильямсона, с тем, что действия РоSSии не ограничиваются восточными границами Европы, и угроза для Великобритании "является серьезной и реальной".
“Этот радар является жизненно важным для защиты Великобритании”, - сказал глава оборонного ведомства Британии.
После окончания строительства остров Унст на севере Шотландии вернется к своей прежней сторожевой роли, которую он выполнял в годы холодной войны. Тогда на нем находился радар раннего предупреждения на северном фланге НАТО.
Радиолокатор, по словам начальника штаба Королевских ВВС Стивена Хиллиера, "будет готов к работе в ближайшее время".
После его ввода в эксплуатацию информация, полученная с помощью радара, будет передаваться в Национальный центр быстрого реагирования. Эта структура занимается, в частности, охраной воздушного пространства Великобритании и управляет полетами истребителей с авиабаз Лоссимут и Конингсби на перехват иностранных самолетов.
В течение последних пяти лет, по данным британского оборонного ведомства, военные самолеты поднимались в воздух по тревоге 69 раз.
Напомним, ранее глава Минобороны Британии обвинил РоSSию в шпионаже.
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Политика
27.01.2018 10:15