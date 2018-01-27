Порошенко надеется, что миротворческая миссия ООН на Донбассе заработает в этом году

Порошенко

Миротворческая миссия ООН может начать работу на Донбассе в 2018 году.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко журналистам в Давосе в пятницу после встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, передает корреспондент издания «ГОРДОН».

«Важно, чтобы мы согласовали проект резолюции о миротворцах на Донбассе с ключевыми характеристиками. Мы получили полную поддержку США и других наших партнеров по ООН… Важно, чтобы это была стандартная миротворческая миссия ООН. Не теряю оптимизма, что это случится в 2018 году», – сказал президент.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Новый боевой корабль ВМС США застрял во льдах при первом походеНовый боевой корабль ВМС США застрял во льдах при первом походе
Немку, которая помогала ИГИЛ, приговорили к смертной казни в ИракеНемку, которая помогала ИГИЛ, приговорили к смертной казни в Ираке
Из-за разгрома храма в Симферополе роSSийскими силовиками УПЦ КП обратилась в Европейский судИз-за разгрома храма в Симферополе роSSийскими силовиками УПЦ КП обратилась в Европейский суд
Экс-первый замглавы АП Портнов заявил, что получил вид на жительство в АвстрииЭкс-первый замглавы АП Портнов заявил, что получил вид на жительство в Австрии
РоSSиянин с обмороженными руками и ногами незаконно пересек границу и попросил убежища в УкраинеРоSSиянин с обмороженными руками и ногами незаконно пересек границу и попросил убежища в Украине
Блок рекламы


Похожие новости
Порошенко рассказал, как после решения США о поставках оружия изменилось поведение роSSийских оккупантовПорошенко рассказал, как после решения США о поставках оружия изменилось поведение роSSийских оккупантов
Порошенко согласовал с Тиллерсоном проект резолюции о миротворцах на Донбассе
Сурков и Волкер в Дубае не смогли договориться по закону о Донбассе, - СМИСурков и Волкер в Дубае не смогли договориться по закону о Донбассе, - СМИ
Порошенко: США заметили кардинальное улучшение инвестклимата в УкраинеПорошенко: США заметили кардинальное улучшение инвестклимата в Украине
Саакашвили возобновит шествия за отставку ПорошенкоСаакашвили возобновит шествия за отставку Порошенко
Порошенко: Украина в 2021 году будет иметь перспективу членства в ЕСПорошенко: Украина в 2021 году будет иметь перспективу членства в ЕС
Порошенко назвал борьбу с коррупцией своим приоритетомПорошенко назвал борьбу с коррупцией своим приоритетом
Боевики активизировали "мобилизацию" на оккупированном Донбассе, - МинобороныБоевики активизировали "мобилизацию" на оккупированном Донбассе, - Минобороны
Население Украины к 2050 году сократится до 36,42 млн человек, - ООННаселение Украины к 2050 году сократится до 36,42 млн человек, - ООН
Украина скоро будет в ТОП-50 рейтинга Doing Business, - ПорошенкоУкраина скоро будет в ТОП-50 рейтинга Doing Business, - Порошенко
Последние новости
Подгружаем последние новости