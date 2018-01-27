Порошенко надеется, что миротворческая миссия ООН на Донбассе заработает в этом году
Миротворческая миссия ООН может начать работу на Донбассе в 2018 году.
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко журналистам в Давосе в пятницу после встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, передает корреспондент издания
«Важно, чтобы мы согласовали проект резолюции о миротворцах на Донбассе с ключевыми характеристиками. Мы получили полную поддержку США и других наших партнеров по ООН… Важно, чтобы это была стандартная миротворческая миссия ООН. Не теряю оптимизма, что это случится в 2018 году», – сказал президент.
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27.01.2018 09:45