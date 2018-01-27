Порошенко надеется, что миротворческая миссия ООН на Донбассе заработает в этом году

Миротворческая миссия ООН может начать работу на Донбассе в 2018 году.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко журналистам в Давосе в пятницу после встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, передает корреспондент издания «ГОРДОН» .