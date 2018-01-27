Гройсман назвал нечестным новый тариф на электричество

Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман не поддерживает так называемый стимулирующий тариф для энергокомпаний, но этот вопрос не в компетенции правительства.

Об этом он сказал эфире «112 Украина» во время поездки в Тернопольской области, сообщает корреспондент Укринформа.

«Я не поддерживаю именно такой подход установления RAB-тарифов и считаю его несправедливым. Мое отношение к этому вопросу комиссия знает. В таком виде я не поддерживаю и призываю комиссию к большей объективности, но она не подчинена правительству», — сказал Гройсман.

Кабмин неоднократно подчеркивал, что внедрение стимулирующего тарифообразования, так называемого RAB-регулирования для дистрибуции электроэнергии и передачи по магистральным сетям не должно повлиять на тарифы для населения. Консультации с правительством по этому поводу НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг) не проводила, поэтому Кабинет министров Украины настаивает, чтобы нормативная база, наработанная регулятором для установления RAB-тарифов, была обсуждена с чиновниками и общественностью.


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