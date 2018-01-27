Суд Лондона завершил открытые слушания по делу долга Януковича

минфин

Апелляционный суд Лондона завершил открытые слушания по жалобе Украины на решение Высокого суда Лондона в отношении возврата так называемого «долга Януковича» в сумме 3 млрд долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

«Сегодня Апелляционный суд Англии завершил слушания апелляционной жалобы, поданной Украины на решение, вынесенное в марте 2017 в порядке упрощенного производства английским Высоким судом в пользу доверительного управляющего (трасте), действующий в интересах РоSSийской Федерации, в судебном процессе по еврооблигаций на сумму 3 млрд долларов США, которые якобы были выпущены Украины в декабре 2013 года», — говорится в сообщении Минфина.


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