Суд Лондона завершил открытые слушания по делу долга Януковича
Апелляционный суд Лондона завершил открытые слушания по жалобе Украины на решение Высокого суда Лондона в отношении возврата так называемого «долга Януковича» в сумме 3 млрд долларов.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
«Сегодня Апелляционный суд Англии завершил слушания апелляционной жалобы, поданной Украины на решение, вынесенное в марте 2017 в порядке упрощенного производства английским Высоким судом в пользу доверительного управляющего (трасте), действующий в интересах РоSSийской Федерации, в судебном процессе по еврооблигаций на сумму 3 млрд долларов США, которые якобы были выпущены Украины в декабре 2013 года», — говорится в сообщении Минфина.
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