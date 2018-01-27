Новостей.COM ⇒ Политика

Суд Лондона завершил открытые слушания по делу долга Януковича Апелляционный суд Лондона завершил открытые слушания по жалобе Украины на решение Высокого суда Лондона в отношении возврата так называемого «долга Януковича» в сумме 3 млрд долларов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины. «Сегодня Апелляционный суд Англии завершил слушания апелляционной жалобы, поданной Украины на решение, вынесенное в марте 2017 в порядке упрощенного производства английским Высоким судом в пользу доверительного управляющего (трасте), действующий в интересах РоSSийской Федерации, в судебном процессе по еврооблигаций на сумму 3 млрд долларов США , которые якобы были выпущены Украины в декабре 2013 года», — говорится в сообщении Минфина.

Хвыля

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.