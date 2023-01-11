Спеціальне журі у Джорджії завершило розслідування можливого втручання Трампа у вибори 2020 року
Це наблизило справу до можливих кримінальних звинувачень, інформує
Спеціальне велике журі в Атланті, яке розслідувало, чи скоїв тодішній президент США Дональд Трамп і його союзники будь-які злочини, намагаючись скасувати свій програш на виборах 2020 року в Джорджії, завершило свою роботу, наблизивши справу до можливих кримінальних звинувачень. Про це повідомляє
Суддя Верховного суду округу Фултон Роберт Макберні, який здійснював нагляд за роботою колегії, видав наказ про розпуск Спеціального великого журі, заявивши, що воно завершило свою роботу і представило остаточний звіт. Тривале розслідування було одним з декількох по всій країні, які загрожують юридичною небезпекою для Трампа, оскільки він робить нову спробу повернутися у Білий дім.
Рішення про те, чи звертатися за обвинувальним висновком до звичайного великого журі, прийматиме окружний прокурор округу Фултон Фані Вілліс. Прес-секретар Вілліс Джефф ДіСантіс заявив, що офіс не має жодних коментарів щодо завершення роботи колегії.
Макберні написав у своєму розпорядженні, що Спеціальне велике журі рекомендувало оприлюднити свій звіт. Він призначив слухання на 24 січня, щоб визначити, чи повинен бути опублікований весь звіт або його частина, і сказав, що окружному прокурору і ЗМІ буде надана можливість висловити свої аргументи на цьому слуханні.
З червня Спеціальне велике журі заслухало десятки свідків, включаючи численних близьких соратників Трампа, таких як колишній мер Нью-Йорка і адвокат Трампа Руді Джуліані та сенатор Ліндсі Грем з Південної Кароліни. Різні високопосадовці штату Джорджія також дали свідчення, серед них губернатор Браян Кемп і державний секретар штату Бред Раффенспергер.
Минулого місяця комітет Палати представників, який розслідував заколот 6 січня 2021 року, у своєму підсумковому звіті стверджував, що Трамп брав участь у «багатокомпонентній змові» з метою скасування законних результатів президентських виборів 2020 року і не вжив заходів, щоб зупинити своїх прихильників від нападу на Капітолій. Звіт завершив 18-місячне розслідування щодо колишнього президента та нападу Капітолій.
Спеціальне велике журі, створене в Джоржії, не може виносити обвинувальні висновки, але замість цього може видати остаточний звіт з рекомендаціями щодо дій, які необхідно вжити.
Вілліс відкрила розслідування на початку 2021 року, незабаром після того, як з'явився запис телефонної розмови між Трампом і Раффенспергером від 2 січня 2021 року. Під час цієї розмови Трамп припустив, що керівник виборчої комісії штату може «знайти» голоси, необхідні для подолання його програшу в штаті.
«Я просто хочу знайти 11 780 голосів, що на один більше, ніж у нас є. Тому що ми виграли штат», - сказав Трамп.
Відтоді Вілліс зосередилася на декількох різних сферах: телефонні дзвінки, зроблені Трампом і його союзниками чиновникам Джорджії; неправдиві заяви, зроблені соратниками Трампа перед законодавчими комітетами Джорджії; раптова відставка прокурора США в Атланті в січні 2021 року; передбачувані спроби чинити тиск на працівника виборчої комісії округу Фултон.
Трамп і його союзники послідовно заперечували будь-які правопорушення, при цьому колишній президент неодноразово описував свою розмову з Раффенспергером як «ідеальну» і відкидав розслідування Вілліс як «суто політичне полювання на відьом».
У січні 2022 року Вілліс зробила незвичний крок, звернувшись з проханням створити спеціальне велике журі для допомоги в розслідуванні. Вона зазначила, що журі матиме повноваження викликати до суду, що допоможе примусити свідків, які в іншому випадку не бажають брати участь у розслідуванні, дати свідчення.
Міністерство юстиції також проводить широкомасштабне розслідування зусиль, спрямованих на скасування результатів виборів 2020 року і практики збору коштів комітетом політичних дій Трампа.