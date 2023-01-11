Спеціальне журі у Джорджії завершило розслідування можливого втручання Трампа у вибори 2020 року

Спеціальне велике журі в Атланті, яке розслідувало, чи скоїв тодішній президент США Дональд Трамп і його союзники будь-які злочини, намагаючись скасувати свій програш на виборах 2020 року в Джорджії, завершило свою роботу, наблизивши справу до можливих кримінальних звинувачень. Про це повідомляє AP .

Суддя Верховного суду округу Фултон Роберт Макберні, який здійснював нагляд за роботою колегії, видав наказ про розпуск Спеціального великого журі, заявивши, що воно завершило свою роботу і представило остаточний звіт. Тривале розслідування було одним з декількох по всій країні, які загрожують юридичною небезпекою для Трампа, оскільки він робить нову спробу повернутися у Білий дім.

Рішення про те, чи звертатися за обвинувальним висновком до звичайного великого журі, прийматиме окружний прокурор округу Фултон Фані Вілліс. Прес-секретар Вілліс Джефф ДіСантіс заявив, що офіс не має жодних коментарів щодо завершення роботи колегії.

Макберні написав у своєму розпорядженні, що Спеціальне велике журі рекомендувало оприлюднити свій звіт. Він призначив слухання на 24 січня, щоб визначити, чи повинен бути опублікований весь звіт або його частина, і сказав, що окружному прокурору і ЗМІ буде надана можливість висловити свої аргументи на цьому слуханні.

З червня Спеціальне велике журі заслухало десятки свідків, включаючи численних близьких соратників Трампа, таких як колишній мер Нью-Йорка і адвокат Трампа Руді Джуліані та сенатор Ліндсі Грем з Південної Кароліни. Різні високопосадовці штату Джорджія також дали свідчення, серед них губернатор Браян Кемп і державний секретар штату Бред Раффенспергер.

Минулого місяця комітет Палати представників, який розслідував заколот 6 січня 2021 року, у своєму підсумковому звіті стверджував, що Трамп брав участь у «багатокомпонентній змові» з метою скасування законних результатів президентських виборів 2020 року і не вжив заходів, щоб зупинити своїх прихильників від нападу на Капітолій. Звіт завершив 18-місячне розслідування щодо колишнього президента та нападу Капітолій.

Спеціальне велике журі, створене в Джоржії, не може виносити обвинувальні висновки, але замість цього може видати остаточний звіт з рекомендаціями щодо дій, які необхідно вжити.

Вілліс відкрила розслідування на початку 2021 року, незабаром після того, як з'явився запис телефонної розмови між Трампом і Раффенспергером від 2 січня 2021 року. Під час цієї розмови Трамп припустив, що керівник виборчої комісії штату може «знайти» голоси, необхідні для подолання його програшу в штаті.

«Я просто хочу знайти 11 780 голосів, що на один більше, ніж у нас є. Тому що ми виграли штат», - сказав Трамп.

Відтоді Вілліс зосередилася на декількох різних сферах: телефонні дзвінки, зроблені Трампом і його союзниками чиновникам Джорджії; неправдиві заяви, зроблені соратниками Трампа перед законодавчими комітетами Джорджії; раптова відставка прокурора США в Атланті в січні 2021 року; передбачувані спроби чинити тиск на працівника виборчої комісії округу Фултон.

Трамп і його союзники послідовно заперечували будь-які правопорушення, при цьому колишній президент неодноразово описував свою розмову з Раффенспергером як «ідеальну» і відкидав розслідування Вілліс як «суто політичне полювання на відьом».

У січні 2022 року Вілліс зробила незвичний крок, звернувшись з проханням створити спеціальне велике журі для допомоги в розслідуванні. Вона зазначила, що журі матиме повноваження викликати до суду, що допоможе примусити свідків, які в іншому випадку не бажають брати участь у розслідуванні, дати свідчення.

Міністерство юстиції також проводить широкомасштабне розслідування зусиль, спрямованих на скасування результатів виборів 2020 року і практики збору коштів комітетом політичних дій Трампа.