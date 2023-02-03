НАБУ завершило слідство у справі щодо Насірова та його радника

Національне антикорупційне бюро завершило розслідування щодо ексочільника Державної фіскальної служби Романа Насірова та його радника. Їх підозрюють в отриманні 5,5 млн доларів та 21 млн євро хабаря за відшкодування ПДВ компаніям аграрного холдингу, нагадали в НАБУ.

«Їх дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою – ред.) КК України. Стороні захисту відкрили матеріали справи для ознайомлення», – зазначили в НАБУ.

За даними слідства, Роман Насіров отримав 5,5 млн доларів за те, що забезпечив відшкодування понад 540 млн грн компаніям агрохолдингу у серпні 2015 року. Ще понад 21 млн євро підозрюваний отримав за відшкодування майже 2,7 млрд ПДВ упродовж лютого 2015 - серпня 2016 рр.

«Плату за послуги», яка, в середньому становила близько 20% від суми відшкодованого ПДВ, тодішній голова ДФС одержував на рахунок підконтрольної йому іноземної компанії, а також компаній, підконтрольних його близькій особі, а також раднику, через інші іноземні компанії-«прокладки», залучені радником експосадовця. Відправниками коштів, як встановили НАБУ і САП, були дві компанії-нерезиденти, підконтрольні власнику агрохолдингу», – пояснили в антикорбюро.

Частину хабаря сформували з коштів бюджетного відшкодування ПДВ і конвертували в іноземну валюту. Як зазначили в НАБУ, вони разом із Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою отримали докази, що Насіров пріоритезував виплати з відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу. Разом з тим, у відомості не включалися дані про суми, заявлені до бюджетного відшкодування іншими суб’єктами господарювання (в тому числі комунальними підприємствами), які мали на те право.

«Це, своєю чергою, призвело до судових позовів з боку таких товариств та стягнення ними з держбюджету, окрім заявлених сум бюджетного відшкодування, ще щонайменше 2 млн грн пені», – додали в НАБУ.