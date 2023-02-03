НАБУ завершило слідство у справі щодо Насірова та його радника

Їх підозрюють в отриманні хабарів у особливо великих розмірах, інформує ZN.ua.

НАБУ завершило слідство у справі щодо Насірова та його радника
© kmu.gov.ua

Національне антикорупційне бюро завершило розслідування щодо ексочільника Державної фіскальної служби Романа Насірова та його радника. Їх підозрюють в отриманні 5,5 млн доларів та 21 млн євро хабаря за відшкодування ПДВ компаніям аграрного холдингу, нагадали в НАБУ.

«Їх дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою – ред.) КК України. Стороні захисту відкрили матеріали справи для ознайомлення», – зазначили в НАБУ.

За даними слідства, Роман Насіров отримав 5,5 млн доларів за те, що забезпечив відшкодування понад 540 млн грн компаніям агрохолдингу у серпні 2015 року. Ще понад 21 млн євро підозрюваний отримав за відшкодування майже 2,7 млрд ПДВ упродовж лютого 2015 - серпня 2016 рр.

«Плату за послуги», яка, в середньому становила близько 20% від суми відшкодованого ПДВ, тодішній голова ДФС одержував на рахунок підконтрольної йому іноземної компанії, а також компаній, підконтрольних його близькій особі, а також раднику, через інші іноземні компанії-«прокладки», залучені радником експосадовця. Відправниками коштів, як встановили НАБУ і САП, були дві компанії-нерезиденти, підконтрольні власнику агрохолдингу», – пояснили в антикорбюро.

Частину хабаря сформували з коштів бюджетного відшкодування ПДВ і конвертували в іноземну валюту. Як зазначили в НАБУ, вони разом із Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою отримали докази, що Насіров пріоритезував виплати з відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу. Разом з тим, у відомості не включалися дані про суми, заявлені до бюджетного відшкодування іншими суб’єктами господарювання (в тому числі комунальними підприємствами), які мали на те право.

«Це, своєю чергою, призвело до судових позовів з боку таких товариств та стягнення ними з держбюджету, окрім заявлених сум бюджетного відшкодування, ще щонайменше 2 млн грн пені», – додали в НАБУ.





Интересные новости
Україна замовила 105 безпілотників Vector у НімеччиніУкраїна замовила 105 безпілотників Vector у Німеччині
На Харківщині росіяни вкрали пітона та покинули його в знищеному танкуНа Харківщині росіяни вкрали пітона та покинули його в знищеному танку
У Росії школярам на уроках ОБЖД викладатимуть військову підготовку – британська розвідкаУ Росії школярам на уроках ОБЖД викладатимуть військову підготовку – британська розвідка
Польський військовий завод працює у три зміни, щоб ремонтувати техніку ЗСУПольський військовий завод працює у три зміни, щоб ремонтувати техніку ЗСУ
Бразилія та Колумбія відмовилися поставляти Україні будь-яку зброюБразилія та Колумбія відмовилися поставляти Україні будь-яку зброю
Блок рекламы


Похожие новости
Фінляндія та інші 19 країн працюють над створенням сецтрибуналу щодо злочинів РФ в УкраїніФінляндія та інші 19 країн працюють над створенням сецтрибуналу щодо злочинів РФ в Україні
Путін повинен вигадувати новий тип військових, бо ЗСУ ліквідували майже усю його кадрову армію — експертПутін повинен вигадувати новий тип військових, бо ЗСУ ліквідували майже усю його кадрову армію — експерт
Колишній соратник Болсонару звинуватив його у змові з метою держперевороту в БразиліїКолишній соратник Болсонару звинуватив його у змові з метою держперевороту в Бразилії
Дев’ять років тюрми: ВАКС виніс вирок щодо ексзаступника Луценка в ГенпрокуратуріДев’ять років тюрми: ВАКС виніс вирок щодо ексзаступника Луценка в Генпрокуратурі
У ЗСУ зробили зізнання щодо мобілізації: кого призиватимуть насампередУ ЗСУ зробили зізнання щодо мобілізації: кого призиватимуть насамперед
На Харківщині росіяни вкрали пітона та покинули його в знищеному танкуНа Харківщині росіяни вкрали пітона та покинули його в знищеному танку
Bloomberg: Британія та ЄС наближаються до попередньої угоди щодо Північної Ірландії після BrexitBloomberg: Британія та ЄС наближаються до попередньої угоди щодо Північної Ірландії після Brexit
Данія не отримувала від України прохання щодо танків Leopard – глава МіноборониДанія не отримувала від України прохання щодо танків Leopard – глава Міноборони
У МЗС РФ закликали посла Німеччини "прояснити статус" його країни у війні в УкраїніУ МЗС РФ закликали посла Німеччини "прояснити статус" його країни у війні в Україні
У Держдепі США назвали терміни створення спецтрибуналу щодо злочинів РФ в УкраїніУ Держдепі США назвали терміни створення спецтрибуналу щодо злочинів РФ в Україні
Последние новости
Подгружаем последние новости