Порошенко согласовал с Тиллерсоном проект резолюции о миротворцах на Донбассе

"Мы получили полную поддержку США, других наших партнеров по Совету безопасности ООН".

В ходе встречи в Давосе президента Украины Петра Порошенко и государственного секретаря США Рекса Тиллерсона стороны согласовали возможный проект резолюции о миротворцах на Донбассе.

Об этом заявил глава Украинского государства.

"Мы запланировали и согласовали возможный проект резолюции о миротворцах на Донбассе с ключевыми характеристиками, которые должна содержать эта резолюция. Мы получили полную поддержку США , других наших партнеров по Совету безопасности ООН ", - написал Порошенко в фейсбуке.

Он сообщил о достижении соглашения о возобновлении уже в марте работы Комиссии стратегического партнерства. "Будут сформированы несколько групп, где мы будем обсуждать, в том числе дальнейшие реформы. Нам очень это нужно", - подчеркнул президент.

"Безусловно, мы также настаиваем на том, чтобы была продолжена дискуссия по освобождению остальных украинских заложников и политзаключенных, находящихся в тюрьмах в РоSSии", - добавил Порошенко.

Президент поблагодарил США за политику санкций, которые вводятся против роSSийских резидентов. "Для нас очень важно иметь этот механизм воздействия, чтобы вернуть РоSSию за стол переговоров и обеспечить деоккупацию Донбасса и освобождение Крыма", - резюмировал Порошенко.