Порошенко согласовал с Тиллерсоном проект резолюции о миротворцах на Донбассе
"Мы получили полную поддержку США, других наших партнеров по Совету безопасности ООН".
В ходе встречи в Давосе президента Украины Петра Порошенко и государственного секретаря США Рекса Тиллерсона стороны согласовали возможный проект резолюции о миротворцах на Донбассе.
Об этом заявил глава Украинского государства.
"Мы запланировали и согласовали возможный проект резолюции о миротворцах на Донбассе с ключевыми характеристиками, которые должна содержать эта резолюция. Мы получили полную поддержку США, других наших партнеров по Совету безопасности ООН", - написал Порошенко в фейсбуке.
Он сообщил о достижении соглашения о возобновлении уже в марте работы Комиссии стратегического партнерства. "Будут сформированы несколько групп, где мы будем обсуждать, в том числе дальнейшие реформы. Нам очень это нужно", - подчеркнул президент.
"Безусловно, мы также настаиваем на том, чтобы была продолжена дискуссия по освобождению остальных украинских заложников и политзаключенных, находящихся в тюрьмах в РоSSии", - добавил Порошенко.
Президент поблагодарил США за политику санкций, которые вводятся против роSSийских резидентов. "Для нас очень важно иметь этот механизм воздействия, чтобы вернуть РоSSию за стол переговоров и обеспечить деоккупацию Донбасса и освобождение Крыма", - резюмировал Порошенко.
Ранее сегодня Соединенные Штаты расширили санкции против Кремля из-за вмешательства РоSSии в ситуацию на востоке Украины. В числе прочих под санкции попал замминистра энергетики РФ.
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