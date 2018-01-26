Патрульные показали видео задержания мужа сотрудницы ЦПК

Центр противодействия коррупции признал правоту полицейских.

Патрульные показали видео задержания мужа сотрудницы ЦПК

Мужа начальницы юридического отдела Центра противодействия коррупции Елены Щербан вечером в четверг задержали и доставили в райотдел патрульные.

О задержании сообщили в ЦПК и пожаловались на действия полиции.

Однако в пятницу начальник департамента патрульной полиции Евгений Жуков выложил видео с нагрудных камер патрульных.

После этого в ЦПК заявили, что полицейские действовали по инструкции и что центр не связывает инцидент с профессиональной деятельностью своей сотрудницы.

"Просим понять реакцию нашей команды, которая в последний год находится под серьезным давлением", - отметили там.

На видео мужчина не останавливает машину на требование патрульных, полицейские едут за ним к его дому в Киевской области и там с ним общаются. Мужчина, вероятно, в состоянии алкогольного опьянения, отказывается называть свою фамилию и предъявлять водительские права, а затем пытается уйти от полицейских. Те его задерживают и доставляют в райотдел. Там на него составляют админпротокол и отпускают.


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