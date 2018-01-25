Бывший канцлер ФРГ Шрёдер собрался жениться в пятый раз

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Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер намерен осенью 2018-го жениться на своей новой спутнице жизни, гражданке Южной Кореи Ким Со Ён, передает DW.

Об этом он заявил в четверг, 25 января.

По словам Шрёдера, решение о месте и точном времени бракосочетания еще не принято.

48-летняя Ким Со Ён, которая работает представительницей немецкой инвестиционной компании NRW.Invest, подтвердила эту информацию на запрос агентства dpa. Бывший глава правительства ФРГ повторил свои предыдущие высказывания о том, что он будет жить с новой женой как в Южной Корее, так и в Германии.

В то же время Шрёдер опроверг слова своей четвертой жены Дорис Шредер-Копф о том, что "поводом, хотя и не единственной причиной" их окончательного разрыва стала его новая любовь. Шрёдер женился в четвертый раз в 1997 году, а в 2016-м супруги подали на развод, но этот процесс еще не завершен.

Напомним, Шрёдер был канцлером Германии с 1998 по 2005 год.