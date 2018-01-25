РоSSийский военный Агеев приговорен к 10 годам заключения
РоSSиянин признан виновным в терроризме.
Новоайдарский суд Луганской области признал виновным в терроризме и приговорил гражданина РоSSии Виктора Агеева к 10 годам лишения свободы.
Об этом сообщил адвокат Агеева Виктор Чевгуз, передает Громадське.
"Сегодня россиянин Виктор Агеев Новоайдарским районным судом Луганской области приговорен к 10 годам лишения свободы", - сказал он.
Адвокат сообщил, что 24 января в деле Агеева закончилось судебное следствие и состоялись судебные дебаты.
РоSSийского военного обвинили в боевых действиях на стороне самоназванной "ЛНР", а также в незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.
Прокурор просил приговорить Агеева к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Адвокат выразил мнение, что наказание в виде 10 лет заключения "является чрезмерно суровым" и анонсировал апелляцию на решение суда.
Напомним, 24 июня возле Желобка Луганской области силы АТО ликвидировали двоих и взяли в плен четырех диверсантов. Среди погибших оказался командир ДРГ - кадровый роSSийский офицер Александр Щербак, среди пленных - Агеев.
То, что Виктор Агеев - военнослужащий-контрактник ВС РФ, подтвердил он сам, его мать, его друзья и бывшие сослуживцы. После срочной службы он остался служить в армии по контракту, который подписал в марте 2017 года. Через четыре дня после этого его отправили на Донбасс.
Минобороны РоSSии официально отказалось от Агеева, утверждая, что он не состоял на службе.
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Политика
25.01.2018 22:43