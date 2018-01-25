Во время аннексии Крыма украинской власти не хватило уверенности, что ее приказы будут выполнять – Чубаров

Народный депутат Украины фракции «Блок Петра Порошенко», председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает, что избежать аннексии Крыма можно было только 27-28 февраля 2014 года, но пришедшей после Майдана власти не хватало уверенности в том, что ее приказы будут выполнять, и крымские военные и силовики не будут переходить на сторону РФ .

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Если и была возможность в Крыму избежать дальнейшего развития события, то у власти было время 27 февраля целый день, то есть с момента захвата зданий Верховной Рады и Совета министров Крыма и, возможно, 28 февраля, когда уже начались массированные поставки Россией транспортными средствами военной техники и военных», — сказал Р.Чубаров во время допроса в Оболонском районном суде Киева по делу о государственной измене экс-президента В.Януковича в четверг.

Р.Чубаров отметил, что ответ на вопрос, почему не были предприняты все возможные меры, можно найти в том, какое количество украинских военных, сотрудников СБУ и милиции в Крыму перешли на сторону РФ . «Я думаю, что власти не хватило решительности, но и не хватило уверенности в том, что ее приказы будут выполняться. Не потому, что ее (новую власть Украины – ИФ) не признают, а потому, что это РоSSия», — считает он.

Глава Меджлиса крымских татар полагает, что если использовать слово «сдали» в отношении Крыма, то его «сдали все, кто имел обязательства не дать развиваться таким событиям». «Сдала международная система и конструкция международного устройства, то есть все страны, которые входят в те или иные международные организации, которые должны этим заниматься, начиная с ООН . Да и завершая Украиной, если использовать термин «сдали», — сказал он.

«Но если говорить о возможностях и обязательствах участников, привлеченных к этому, то здесь нужно подходить дифференцированно к Украине как государству и к международным организациям. У людей в Крыму впечатление, что сдали», — подчеркнул Р.Чубаров.