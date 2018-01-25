Следующий обмен пленными может произойти в феврале-марте, - Тука

Переговоры по этому направлению продолжаются.

Следующий обмен пленными может произойти в феврале-марте, - Тука
Георгій Тука
Фото: Микола Лазаренко

Следующий обмен пленными в рамках освобождения незаконно удерживаемых в ОРДЛО украинцев может произойти в феврале-марте этого года.

Об этом заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, передает "Интерфакс-Украина".

"По моим ожиданиям, в феврале-марте будет очередной обмен заключёнными", - сказал он после заседания Кабмина, отметив, что "переговоры по этому направлению продолжаются".

Тука выразил надежду, что удастся освободить всех заложников, хотя место нахождения многих пропавших до сих пор не установлено. Он подчеркнул, что более 400 человек считаются пропавшими без вести на Донбассе, но не всегда человек, которого считают пропавшим без вести, является погибшим.

"Нужно разыскивать в обязательном порядке этих людей - или могилы, и тогда проводить эксгумацию и экспертизы, или искать этих людей", - сказал Тука.

Он напомнил, что в 2014-2015 годах появлялась информация, что на стороне боевиков воевали "кадыровцы".

"Поступала информация о том, что они не брезгуют тем, чтобы наших военнопленных отправлять в качестве рабов на Кавказ. Этот вопрос нужно исследовать, и не забывать об этом", - подчеркнул Тука.

Вместе с тем, "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова сообщила, что в "ДНР" рассчитывают провести второй этап обмена удерживаемыми лицами уже в течение месяца. По ее словам, "ДНР" разыскивает на территории Украины 285 человек, из них подтверждено нахождение 80.

Напомним, 27 декабря 2017 года были освобождены 74 незаконно удерживаемых украинца. Стороне ОРДЛО были переданы 233 лица. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.

18 января 2018 года Украина и ОРДЛО обменялись списками удерживаемых лиц.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Новый боевой корабль ВМС США застрял во льдах при первом походеНовый боевой корабль ВМС США застрял во льдах при первом походе
В Сирии Турецкая армия начала операцию против курдовВ Сирии Турецкая армия начала операцию против курдов
В Одесской области задержали джихадиста, который занимался вербовкойВ Одесской области задержали джихадиста, который занимался вербовкой
Члены "С14" сорвали ежегодную акцию антифашистов в КиевеЧлены "С14" сорвали ежегодную акцию антифашистов в Киеве
Порошенко назвал "киборгов" символом Украины, который невозможно победитьПорошенко назвал "киборгов" символом Украины, который невозможно победить
Блок рекламы


Похожие новости
Вопрос возвращения РоSSии в ПАСЕ может отложиться на более позднее время - экспертВопрос возвращения РоSSии в ПАСЕ может отложиться на более позднее время - эксперт
Тука пояснил, какие выданные в ОРДЛО документы Украина признает по новому законуТука пояснил, какие выданные в ОРДЛО документы Украина признает по новому закону
САП может забрать дела НАБУ из-за утечки информации - ХолодницкийСАП может забрать дела НАБУ из-за утечки информации - Холодницкий
ПАСЕ может отменить механизм введения санкций против национальных делегаций, - АрьевПАСЕ может отменить механизм введения санкций против национальных делегаций, - Арьев
Украина и ОРДЛО обменялись списками удерживаемыхУкраина и ОРДЛО обменялись списками удерживаемых
Анкара может начать наземную операцию в Сирии уже к концу текущей недели – арабский политологАнкара может начать наземную операцию в Сирии уже к концу текущей недели – арабский политолог
Венгрия может открыть на Закарпатье частные школы с венгерским языком преподавания - МИДВенгрия может открыть на Закарпатье частные школы с венгерским языком преподавания - МИД
Порошенко пытается обменять липецкую фабрику на "дочку" Сбербанка, - ЛещенкоПорошенко пытается обменять липецкую фабрику на "дочку" Сбербанка, - Лещенко
Пучдемона предупредили, что он не может принести присягу онлайнПучдемона предупредили, что он не может принести присягу онлайн
ГПУ не может начать расследование по делу утечки данных о «деньгах Якуковича», опубликованных Al JazeeraГПУ не может начать расследование по делу утечки данных о «деньгах Якуковича», опубликованных Al Jazeera
Последние новости
Подгружаем последние новости