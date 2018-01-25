Следующий обмен пленными может произойти в феврале-марте, - Тука

Переговоры по этому направлению продолжаются.

Георгій Тука Фото: Микола Лазаренко

Следующий обмен пленными в рамках освобождения незаконно удерживаемых в ОРДЛО украинцев может произойти в феврале-марте этого года.

Об этом заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, передает "Интерфакс-Украина".

"По моим ожиданиям, в феврале-марте будет очередной обмен заключёнными", - сказал он после заседания Кабмина, отметив, что "переговоры по этому направлению продолжаются".

Тука выразил надежду, что удастся освободить всех заложников, хотя место нахождения многих пропавших до сих пор не установлено. Он подчеркнул, что более 400 человек считаются пропавшими без вести на Донбассе, но не всегда человек, которого считают пропавшим без вести, является погибшим.

"Нужно разыскивать в обязательном порядке этих людей - или могилы, и тогда проводить эксгумацию и экспертизы, или искать этих людей", - сказал Тука.

Он напомнил, что в 2014-2015 годах появлялась информация, что на стороне боевиков воевали "кадыровцы".

"Поступала информация о том, что они не брезгуют тем, чтобы наших военнопленных отправлять в качестве рабов на Кавказ. Этот вопрос нужно исследовать, и не забывать об этом", - подчеркнул Тука.

Вместе с тем, "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова сообщила, что в "ДНР" рассчитывают провести второй этап обмена удерживаемыми лицами уже в течение месяца. По ее словам, "ДНР" разыскивает на территории Украины 285 человек, из них подтверждено нахождение 80.

Напомним, 27 декабря 2017 года были освобождены 74 незаконно удерживаемых украинца. Стороне ОРДЛО были переданы 233 лица. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.

18 января 2018 года Украина и ОРДЛО обменялись списками удерживаемых лиц.